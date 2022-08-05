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影片太恐怖！男被暴徒飛踢遭巴士捲入「吞沒」輾壓　結局更驚人

圖文／鏡週刊

巴西巴拉拿（Parana）地區近期發生一起恐怖事件，一名21歲男子卡馬果（Guilherme Ramos Camargo）與一名25歲男子習毛歐（Rodrigo Simao）在街上發生衝突，卡馬果隨即被習毛歐踹一腳飛踢，結果卡馬果直接撞上剛好駛來的一輛巴士，整個人更被捲入車底輾壓。

據英國《每日郵報》報導，事發在今年5月，當時卡馬果走在路上，與習毛歐肩碰肩擦撞，隨後兩人爆發口角衝突，習毛歐在情緒激憤之際，更直接一腳踹向卡馬果的胸腔，導致卡馬果整個人被飛踢出去。這時恰巧有一輛巴士駛來，卡馬果被飛踢後，整個人撞上巴士， 然後馬上被巴士捲入車底輾壓，讓現場目擊者都受到驚嚇。

影片太恐怖！男被暴徒飛踢遭巴士捲入「吞沒」輾壓，結局更驚人。（翻自redenoticiaz.com.br）

據悉習毛歐踹人後，獨自離開現場走入巷弄中，卡馬果則是被緊急送醫。但卡馬果的傷勢相當嚴重，住了27天加護病房，不過他非常幸運，最後醫生成功把他從死神手中救回，卡馬果住院32天後，終於能回家休養。

卡馬果住院一個月，終於脫離死亡邊緣。（翻自catve.com）

報導指出，習毛歐在事發3天後向警方自首，但近日檢察官仍以殺人未遂罪嫌，將習毛歐起訴。習毛歐透過辯護律師強調，自己和卡馬果並不認識，表示是和卡馬果有偶發衝突後，才會對卡馬果攻擊。習毛歐也說，他飛踢卡馬果時，並不知道剛好巴士駛來，因此習毛歐的律師主張是「過失」，而非檢察官指控的「蓄意」，目前全案仍在司法審理階段中。

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