快訊／國防部：中共海軍13艘作戰艦、情蒐船等　每天在我國24海浬外

記者蘇晏男／台北報導

針對中國解放軍4日午起至7日中午進行「圍台」軍演，國防部今（8日）召開記者會說明。會中，情次室次長顏有賢中將指出，共國海軍4日至今，每天在我國臨接區24海浬外，保持13艘作戰艦、情蒐船等；而空軍在北部、西部、西南、東部等，每天派遣包含作戰機 ，包括殲-11、殲-16及空警等系列機種，對我台海實施多機種威懾。

針對共軍對我從事「聯合軍事行動」概況，國防部情次室次長顏有賢中將報告，中共8/4至8/8早上對台增加7個禁航區，並於8/4於浙江南部、福建東北、江西部分區域等，對我北東南實施多管火箭跟東風系列導彈飛彈的試射；當天中共無人機襲擾馬祖、東引、金門。

顏有賢指出，共國海軍4日至今，每天在我國臨接區24海里外，保持13艘作戰艦、情蒐船等；空軍則在北部、西部、西南、東部等，每天派遣包含作戰機，包括殲-11、殲-16，及補給機，如空警500等系列機種，對我台海實施多機艦、多機種威懾。

國防部作計室次長葉國輝中將則進一步說明，在共軍作為上，8/2共軍宣布開設6處禁航區、8/3增加第7處、8/4發射導彈、8/4-8/7實施聯合軍事行動以及無人機擾我外島；而國軍方面，則是8/2派遣兵力應對共軍、8/3提升加強戒備、8/4防空部隊完成整備、8/4-8/7派遣機艦應處、運用信後彈告警，戰備部隊警戒。

葉國輝強調，中共導彈發射後，國軍在極短時間內就掌握飛彈航跡跟追蹤，經過解算後認為對國土沒有威脅，而是落在海上，所以未發布警報。