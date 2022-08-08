快訊／共軍發文「續在台周邊軍演」　國防部1500記者會說明

▲國防部。（圖／記者邱顯燁攝）
記者蘇晏男／台北報導
為抗議美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國解放軍自4日午起至7日中午進行「圍台」軍演；不料，解放軍今（8日）又宣布繼續對「台島周邊海空域」進行實戰化聯合演訓，重點組織聯合反潛和對海突擊行動。針對中共軍演相關議題，國防部發言人孫立方預計今下午3時召開線上臨時記者會說明。
解放軍稍早表示，「8月8日，中國人民解放軍東部戰區，繼續位台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點組織聯合反潛和對海突擊行動。」
▲國防部。（圖／記者邱顯燁攝）
記者蘇晏男／台北報導
為抗議美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國解放軍自4日午起至7日中午進行「圍台」軍演；不料，解放軍今（8日）又宣布繼續對「台島周邊海空域」進行實戰化聯合演訓，重點組織聯合反潛和對海突擊行動。針對中共軍演相關議題，國防部發言人孫立方預計今下午3時召開線上臨時記者會說明。
解放軍稍早表示，「8月8日，中國人民解放軍東部戰區，繼續位台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點組織聯合反潛和對海突擊行動。」
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