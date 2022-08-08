快訊／共軍發文「續在台周邊軍演」　國防部1500記者會說明

解放軍環台軍演原定於7日中午12時結束，後又增加一區演習至8日上午10時，但至今未宣布行動結束，東部戰區還在8日中午發了一則消息指出，8月8日，中國人民解放軍東部戰區，繼續位台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點組織聯合反潛和對海突擊行動。