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「國民10元飲料漲價了」他崩潰：剩麥香還沒背叛！網戰翻

▲超商,飲料。（圖／記者曾筠淇攝）

▲超商買生活泡沫綠茶，原PO驚呼漲價了。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

說到從小喝到大的「凍漲國民飲料」，許多人會聯想到麥香、阿薩姆奶茶與生活泡沫系列。不過最近有網友驚呼，「生活泡沫綠茶／紅茶10元包裝的，竟然變12元」，讓他難以接受，「成本有變那貴嗎？」文章引發一票飲料控討論「所以我都去美聯社買13的500cc」、「買整箱24包220元左右」。

一名網友在PTT的Gossiping板上驚呼，上週末（11日）去超商買飲料解熱，走到冰箱前要找鋁箔包裝飲料，結果最熟悉的生活泡沫紅茶／綠茶變貴了，「哇靠...10元包裝的竟然變12元，只多30cc，只好默默拿起麥香10元的喝，好險麥香還沒背叛各位肥宅。」

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不僅如此，另一名網友今（12）日也發文哀號，「常喝的鋁箔包生活綠茶，喝了N年了，沒記錯以前是寫300ml，價格不變，容量變大，贈送30ml，買一個公定價就是10元，到哪間便利商店都是一樣，結果今天到萊爾富買，訂價變成15元了，然後優惠價12元..有沒有一次漲價50%的掛，成本有變那貴嗎？」

底下網友熱議，「OK吧，我81年次，我國小他就十元到現在才漲2元」、「變15元了，目前特價12元」、「所以我都去美聯社買13的500cc」、「麥香蠢蠢欲動？」「漲很久了」、「上次回頭拿一罐25元的，想回味一下童年，嗯...我還是喝開喜好了、「買整箱24包220元左右」。

▼網友建議買整箱很划算。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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國民飲料麥香生活泡沫綠茶紅茶漲價超商

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