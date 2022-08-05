男大生超車自摔「遭輾爆頭亡」同學呆坐路旁　貨車駕駛不起訴

記者柯沛辰／綜合報導

新竹20歲戴姓男大生今年1月跟同學騎車到苗栗後龍好望角遊玩，不料返程行經西濱時，疑似想從左側超車一輛貨車，結果不慎失控打滑，遭貨車輾過，當場爆頭身亡。事後，家屬質疑貨車未禮讓超車，且載運超寬、超長，又未懸掛警示，涉過失致死罪嫌。不過，檢方偵結認為貨車駕駛無過失，處分不起訴。

今年1月10日，5名大學生騎車從新竹到後龍鎮好望角遊玩，返程時沿台61線行駛，遇到一輛由鄧姓男子駕駛的拖板車載著怪手，行駛在同向車道前方。

當時拖板車處於上坡路段，車速較為緩慢，所以5人分別從左側超車，不料騎在第4輛的戴男突然倒地，當場遭拖板車輾過，導致頭顱破裂、腦漿四溢身亡。

▲5名大學生騎車上西濱，不料其中1人超車不慎自摔，遭後方大貨車輾過身亡。（圖／資料照）

戴男家屬痛心不已，質疑鄧姓駕駛未禮讓超車，且載運超寬、超長又未懸掛警示標誌，涉過失致死。根據《自由時報》報導，檢方調查後認為，當時貨車左側已無空間可供超車，但戴男仍從左側超越，才導致車身因路緣、邊溝落差而右傾倒地，不幸遭貨車輾過。

檢方指出，貨車載運超寬、超長，也未懸掛危險標幟等違規均屬事實，但案發前屬前方車，在汽車道上路權優先，很難防範機車從左後側突然駛入、超出路緣向右傾倒，因此難以認定鄧男有任何過失，加上事故鑑定也認為鄧無過失，無其他積極證據，因此處分不起訴。

▼戴男的同學目睹整起意外發生後，全都驚魂未定的坐在一旁。（圖／資料照）

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