盜採森林紅寶石遇警埋伏！身藏牛樟芝被搜出…山老鼠認栽了

▲▼埋伏員警發現男子徒步背著背包下山而上前盤查。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

牛樟芝是台灣獨有的原生真菌，寄生在百年牛樟樹腐朽心材內壁，或枯竭倒伏牛樟木材的潮濕表面，有森林紅寶石美稱；據說其功效可以消除疲勞、提升免疫力、降血脂、防肝病、防癌等，加上其市場價值居高不下，因此也引起不法人士覬覦。





花蓮縣警察局卓溪分駐所副所長朱紹佐、卓樂派出所警員王韋竣，日前執行山地清查勤務，接獲林務局玉里工作站情資反應，稱有民眾疑似前往卓溪山區盜採森林副產物牛樟芝。

▲▼員警當場起出2包牛樟芝共267.26公克及盜採砂石工具一批。

當天分局2名員警會同林務局2名技術士及護管員等5人共同埋伏，發現1名男子徒步背著背包下山，見警出現神色緊張，員警上前盤查，經同意搜索後起出2包牛樟芝（共267.26公克）、鐮刀1把、手電筒2個、電池5個及挫刀2支，當場人贓俱獲，潘姓男子無可抵賴被帶返警局所偵辦，詢後依涉嫌森林法現行犯移送花蓮地方檢察署偵辦。





玉里分局分局長温基興表示，在此呼籲民眾，森林屬於全體國民的資產，森林護管員會在林間裝設紅外線照相機進行監測，亦針對盜伐熱點進行巡視，請民眾勿心存僥倖，法網恢恢、疏而不漏，勿將山區自然資源占為己有或竊取變賣而牟取不法獲利，當心警察、護管員就在你身邊。

