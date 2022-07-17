20公分硨磲貝遭盜採還被當垃圾丟！　小琉球店家驚見痛批：惡劣

▲屏東小琉球20公分硨磲貝遭人盜採還被當垃圾丟。（圖／小琉球金獅子海鮮燒烤店提供）



記者陳崑福、林冠吟／屏東報導

20公分硨磲貝被挖上岸還被當垃圾丟！小琉球金獅子海鮮燒烤店日前在整理店內垃圾時，竟赫然發現垃圾袋內出現20公分大的硨磲貝，且硨磲貝還不斷吐水，儼然是活體，讓燒烤店緊急將硨磲貝交由海巡人員，但此舉也讓他們痛批這樣的行為，「真的太惡劣！」

硨磲貝因其生長緩慢，每年僅能成長約4公分，除被列為佛教聖物外，更是珍貴稀有的海洋保育類野生動物，不料卻頻頻傳出遭人盜採一事，而此次20公分大的硨磲貝更不僅被人盜採上岸，還被當垃圾處理，讓燒烤店發現後，也忍不住氣得大罵。

海委會為防止盜採事件頻頻發生，也在今年5月23日預告修正「海洋保育類野生動物名錄」第5點內容，將菱硨磲貝、圓硨磲貝、扇硨磲貝、巨硨磲貝、長硨磲貝、諾亞硨磲貝、鱗硨磲貝等7種硨磲貝，列為珍貴稀有海洋保育類野生動物。未來如提升管理強度，獵捕、宰殺恐依野保法第41條，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上100萬元以下罰金。但內容還尚在公告期限60天內，小琉球就傳出硨磲貝遭人盜採事件。

▲長硨磲貝等7種硨磲貝儘管被修正為珍貴稀有海洋野生動物，盜採者最高可罰100萬元，相關法規尚處於公告期，就傳出硨磲貝遭人盜採當垃圾丟的事件。（圖／海委會提供）



而小琉球又為我國觀光勝地，每年夏天總吸引不少遊客前往旅遊，更因其豐富的海洋生態，吸引不少遊人前往浮潛一覽海底世界的豐富樣貌，但也因大量的人潮湧入衝擊部分海域生態，根據歷年調查結果顯示，小琉球海域生物多樣性近年大幅衰退，其中珊瑚覆蓋率衰減為僅0-30%，為挽救海洋生態，屏東縣政府今年才宣布啟動資源復育計畫，進行潮間帶底棲生物及珊瑚復育工作，期盼小琉球海域能恢復生機，復育計畫尚在進行中，如今卻傳出硨磲貝被人挖上岸，還被垃圾丟的事件，讓不少在地居民相當痛心。

對此，屏東縣海洋及漁業事務管理所代理所長陳仕元也回應，由於時效關係，硨磲貝還未被正式列為珍貴稀有海洋保育類野生動物，但小琉球早已公告禁止採捕，違者可依漁業法處3萬元以上15萬元以下罰款。不過目前尚未接獲民眾報案，但他們也會主動依民眾所提供的線索，展開追查，勢必要嚇阻不法破壞生態的行為。