狂吼「趴下」！台南酒店前兩派人馬大亂鬥　警對空連開7槍影片曝

記者林悅／台南報導

台南市中西區某酒店前發生聚眾鬥毆事件，兩派人馬發生口角進而引爆肢體衝突，雙方大亂鬥造成數人受傷掛彩，台南市警二分局據報出動快打部隊到場，雙方不聽勸阻，員警見場面混亂對空連開7槍制止，將現場22人全部帶回漏夜詢問，將依妨害秩序、恐嚇、傷害等罪嫌來從重從嚴究辦。

▲台南市中西區某酒店前發生聚眾鬥毆事件，兩派人馬發生口角進而引爆肢體衝突，台南市警二分局據報出動快打部隊到場，對空連開7槍制止，將現場22人全部帶回偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警二分局警方於7日凌晨2時55分許據報，台南市中西區康樂街某酒店前有聚眾鬥毆情事，迅速啟動線上快打警力20名到場強勢處置，發現是現場2派酒客，因在酒店門口因口角細故產生紛吵，進而有相互叫囂鬥毆情事。

二分局現場員警為防止事端擴大、除當場立即喝斥制止，在雙方不勸阻下，正確大膽使用警械對空鳴槍7發，控制現場秩序，包含現場滋事、助勢等2方以28歲曾姓男子及26歲詹姓男子為首的22名涉嫌人當場制伏帶回調查，目前由警調 查釐清案情中，絕不輕放任何1位滋事份子。警方強調，全案調查後將依妨害秩序、恐嚇、傷害等罪嫌來從重從嚴究辦。

市警二分局也重申，絕對不容許有任何擾亂社會安寧秩序之暴力行為，也絕對有快速打擊壓制的專業能力來打擊任何不法犯罪，確維社會安寧秩序。