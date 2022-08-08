鹿港透天厝暗夜起火！6房客驚險逃生　「黑炭女」3樓跳下送醫

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港鎮頂草路二段今天凌晨發生住宅火警，濃煙從透天厝3樓竄出，警消到達時，住在2、3樓共有6名租客已自行逃出，其中1名全身滿是黑炭的張姓婦人(約40歲) ，從3樓跳下，撞破2樓的採光罩，再掉到路面輕傷送醫，火勢也在8分鐘撲滅，至於火警發生原因仍待調查。

▲彰化鹿港透天厝火警婦人跳樓逃生。（圖／民眾提供）

▲彰化鹿港透天厝火警。（圖／消防提供）

這起火警發生在今日凌晨1時24分許，驚醒不少熟睡的民眾，消防局據報後派遣第三大隊及9分隊前往滅火，發現是 3樓右側窗戶輕微冒煙，隨即破門上樓，發現是一堆雜物起火，很快在8分鐘內撲滅。

▲彰化鹿港透天厝火警。（圖／消防提供）

由於該透天建築2、3樓有分租，住在房客得知屋內發生火警，2樓2戶房客 (林女、阮女)及(林男、王女)、3樓(王女、張女)立刻自行脫困。

▲婦人跳樓撞破採光罩。（圖／民眾提供）

其中張女焦急之下，從3樓跳窗，撞破二樓採光罩，再跌下路面，傷勢輕微，警消到達時，她人已倒臥地面，但意識清楚，至於詢問她為何會跳窗，可能因驚過度而無法說明清楚，經檢傷後隨即將她送醫救治，至於火警發生確切原因，有待進一步調查釐清。