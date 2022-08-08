父親節最愛發陸警！鄭明典曝原因　「木蘭」颱風最快今生成

記者陳俊宏／綜合報導

中央氣象局統計，近22年（2000-2021年）的8/8父親節，就有5年、共6個颱風發了颱風陸上警報；而過去22年，一年當中發布陸警數目最多的日期冠軍，是8/8、8/9這兩天。對此，氣象局長鄭明典今天（8日）解釋原因。

鄭明典在臉書說，氣候上，這個時段太平洋高壓接近它最北的位置，西北太平洋上的熱帶對流區（間熱帶輻合帶），也達到北緯15度左右，熱帶擾動影響台灣的機率最高。

目前南海有一個低氣壓發展中，氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，它今到周二有機會慢慢增強，也不排除成熱帶性低氣壓或颱風，未來往北走朝海南島、廣西過去，但會帶上來水氣。若屆時成颱，將是今年第7號颱風「木蘭」（Mulan，中國命名，指一種花）。

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▼南海低壓發展中。（圖／氣象局）



氣象局表示，統計自2000年起的8/8父親節，就有5年、共6個颱風發了颱風陸上警報：

2006年，寶發（BOPHA）

2007年，帕布（PABUK）、梧提（WUTIP）

2009年，莫拉克（MORAKOT）

2015年，蘇迪勒（SOUDELOR）

2019年，利奇馬（LEKIMA）

氣象局指出，不過，其實這是很合理的現象，因為8月本就是颱風豪雨好發的季節，過去歷史上，有許多顯著的強風豪雨事件，都是在這幾天附近發生，如：

1959年 --60年前，重創中南部的「八七水災」

2009年 --因莫拉克颱風造成中南部破紀錄雨量，帶來慘重傷亡的「八八風災」

2015年 --強風豪雨致災，重創新北山區的「蘇迪勒颱風」

2021年 --去年盧碧颱風減弱後之熱帶性低氣壓通過，造成西半部多縣市淹水災情

▲颱風很愛父親節來。（圖／氣象局）