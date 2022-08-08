黃金單身漢下場慘！玩網路虛擬遊戲變街頭開戰　真實身份曝光

▲岡山分局因為一起街頭口角糾紛意外查獲通緝犯 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市岡山分局接獲通報表示在通校路上有民眾口角糾紛，到場之後這才發現其中有一名綽號十一哥的25歲黃姓男子，而且還是台南地檢署通緝在案，立刻將他逮捕。

這起糾紛發生在5日下午五點多，岡山分局前峰派出所接獲報案表示，通校路上有民眾口角糾紛，需要警方前往處理，抵達現場之後，這才發現其中有一人自稱綽號為「十一哥」25歲黃姓男子，竟是台南地檢署發布通緝在案的通緝犯。

▲岡山分局因為一起街頭口角糾紛意外查獲通緝犯 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，十一哥是他在電玩遊戲當中的暱稱，以台語來說是「單身漢」，「羅漢跤仔」，又因為姓黃，所以一度被稱為「黃金單身漢」，不過也難怪他自稱單身漢，因為他跟前女友在台南法院的司法判決中撕破臉，他們兩人共同涉犯詐欺，黃姓男子將前女友的帳戶以8000元的價格，出售給某詐騙集團使用，而且他還在臉書「急速領域社團」刊登假冒出售帳號的假訊息來幫助詐騙集團。

黃姓男子也因為這個案子被台南地方法院判處拘役40天，得易科罰金一天1000塊。也就是4萬塊，結果他選擇不服刑也不繳款，離開戶籍地逃亡1年多，躲在岡山的一家人力仲介公司宿舍居住，只是沒想到這次因爲把玩網路遊戲與網友發生糾紛，進而上門理論，才讓警方意外查獲。