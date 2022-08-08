老婆夜夜爬上17噸貨車　醋夫捉姦砸破他頭！結局超展開

記者黃翊婷／綜合報導

新竹鄭姓男子因工作關係離家待在外地，某天卻被大女兒告知，妻子在半夜多次搭上余姓男同事的17噸貨車，懷疑對方外遇、搞車震，一氣之下找來友人一起去討公道，並把余男打到全身是傷，事後才知道他們只是在討論露營行程，不僅反遭提告求償110萬元，妻子也怒提離婚。刑事方面，鄭男被依傷害等罪判處拘役45日，得易科罰金4萬5000元；民事方面，他被判應賠償10萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲鄭男不滿妻子半夜和同事在車上獨處。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

余男在判決書中主張，2020年4月10日深夜下班後，他開著大貨車載送瓦斯爐等露營用品到鄭妻住處，討論明後天與公司其他同事露營的行程，因為時間已晚，擔心影響對方的小孩休息，於是決定在車上討論，加上駕駛的17噸貨車車體龐大，若長時間臨停路邊可能會導致道路堵塞，這才將車輛移動至附近的高爾夫球場外圍道路臨停，並在車上討論露營行程。

余男無奈地說，沒想到討論到一半，鄭男突然和友人一起出現，並在車外不斷叫囂、飆罵「X你娘X掰」等髒話，還用力敲打玻璃、衝撞駕駛座車門，甚至開車前後包夾，逼迫他下車，但還來不及開口解釋，他就遭兩人一頓痛打，造成頭部外傷併腦震盪、左手肘8公分撕裂傷，因而決定對兩人提告求償100萬元，另外再對鄭男求償10萬元精神撫慰金（公然侮辱罪部分）。

▲鄭男懷疑妻子外遇。

對此，鄭男辯稱，妻子和余男的事情是被大女兒發現才曝光，否則當時他正在外地工作，根本不可能知道妻子多次半夜外出的事，「有幾個人能眼睜睜看著自己深愛的配偶，數次在半夜時分與異性在偏辟無人之處幽會？」他是一時氣憤才會口出惡言、動手傷害，況且如果他們要討論露營的事情，大可選在24小時營業的超商，而不是偏辟無人之處。

鄭男接著說，妻子在這件事情之後立即提出離婚訴訟，根本就是間接證明她與余男之間有不可告人的事情，雖然自己動手打人的確不對，但原因是出在妻子和余男的不道德行為，他才是真正的受害者。

不過，新竹地院法官認為，鄭妻與余男雖然在深夜同處車內，但並未有踰矩行為，縱然鄭男對此感到氣憤，也不能構成合理化暴力行為的理由，最終判鄭男與友人連帶應賠償余男8萬元，另外還要賠償名譽損害2萬元，全案仍可上訴。