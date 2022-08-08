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嘉義榮服處結合優質廠商　促進退除役官兵就業

▲▼ 嘉義榮民服務處結合優質廠商，促進退除役官兵就業。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義榮民服務處結合優質廠商，促進退除役官兵就業。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義榮民服務處處長邱文俊日前拜訪政文堂筆墨莊負責人郭政隆，洽談如何協助退除役官兵及其眷屬就業及提供相關消費優惠，希望藉由雙方合作簽約，以郭政隆退役創業有成案例鼓勵更多榮民，也提供商品購買優惠給更多退除役官兵及眷屬。

▲▼ 嘉義榮民服務處結合優質廠商，促進退除役官兵就業。（圖／記者翁伊森翻攝）

政文堂筆墨莊擁逾一甲子的製筆經驗，為嘉義地區五十餘年信譽老店，信用卓著，製筆之技術及製筆種類為全國之冠，且為雲嘉地區唯一之傳統製筆廠，亦是全省唯一產品外銷日本及韓國之毛筆廠，更因自製毛筆提供永久免費售後服務，凡毛筆使用不順或有損壞情形，可速送該店免費整修，並可免費毛筆刻字。

邱文俊表示，政文堂筆墨莊負責人郭政隆是創業有成榮民，除可分享其創業經驗外，該莊已與榮服處簽訂特約商店，凡於此消費之退除役官兵(眷)，即可享消費8折優惠。

邱文俊進一步表示，輔導會所屬各榮服處除與各縣市實體店面廠商簽有特約外，自110年11月1日起推出數位榮福卡，只要申辦該卡即可於Mobii線上商城消費指定商品獲2%點數回饋，Mobii榮福卡會員服務平台整合線上、線下衣、食、住、行、遊、娛、購等服務，提供榮福會員生活上更優惠、更便利之服務，請退除役官兵及眷屬踴躍申請加入。

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