中元普度「10種食物」別拜！命理師：拜錯恐惹禍上身

▲農曆7月有中元普度的習俗，小孟老師揭10種食物不能拜。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

農曆7月是鬼門開，按照過往習俗，台灣人有中元普度的習慣。對此，小孟老師曾提醒，中元普度時有10種食物不能拿來拜，拜錯了恐怕會惹禍上身。

小孟老師表示，相傳中元普度時，陰間會讓好兄弟返回陽間，短暫享受人間的香火與施食，也因此各行各業、家庭個人都會慎重設宴，款待好兄弟，祈求風調雨順、國泰民安。

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對此，小孟老師也分享，有12種食物適合出現在中元普度的場合，拜了會大吉。12種食物分別如下：

一、拜奇異果：一般來說拜奇異果象徵吉利果，因此想求財的朋友拜奇異果來增強財運。

二、拜橘子：橘子象徵大吉，橘子顏色為黃色也有黃金的意味，因此可以拜雙顆橘子代表雙喜臨門。

▲小孟老師表示，有12種食物適合拿來拜，可以招來好運。（示意圖／ETtoday資料照）



三、水蜜桃：拜水蜜桃如同蟠桃，蟠桃吃了之後會延年益壽還能增強財氣，另外水蜜桃裡有很多水，水為財，也代表財水，拜了之後財氣就能亨通。

四、拜葡萄：葡萄一整串，粒粒堆疊代表財富堆疊，錢一整串進來，偏財運十足，建議求偏財可拜葡萄。

五、火龍果：火龍果顏色為紅色，火色也為財氣與喜氣的顏色，因此拜拜拜火龍果能大發四方偏財。

六、魚：拜魚必需要整條魚，魚尾要挑選大的魚尾要大且長，因為魚尾大代表力游向上，尾長代表財氣長。

七、挑肥豬肉：挑選肥豬肉，越肥越好，肉越肥代表大口吃四方，財氣驚人，也顯示拜完後能中大獎吃到飽，飽到撐。

八、拜龍眼：拜龍眼會讓你充滿龍氣。

九、拜花與芒果一起：代表開花結果。

十、要求財的要拜5顆煮熟的水煮蛋，代表金雞下蛋五福臨門，財源廣進。

十一、要求健康的話要拜仙草蜜，象徵「神仙草」來醫治加持。

十二、求愛情要拜麻薯或草莓，讓好兄弟吃甜甜賜你愛情。

▲除了適合拿來拜的食物，小孟老師也提醒，有10種食物不能拜。（示意圖／ETtoday資料照）



此外，小孟老師也提醒，有10種食物不可拿來拜，拜錯恐怕會惹禍上身。10種食物分別如下：

一、釋迦：釋迦與佛祖同名，千萬不能拜。

二、檸檬（酸）：檸檬會酸，拜了人生會酸，一直流眼淚。

三、苦瓜（苦）：苦瓜太苦，人生會很苦。

四、酪梨（若離）：會讓家人與同事分離。

五、蓮霧（多霧）：人生多霧，還會讓成功離你遙遠，難以撥雲見日。

六、刺太多的魚：會讓好兄弟刺到，也會讓自己未來一年不斷犯小人。

七、子太多的食物：子太多好兄弟不喜歡，容易讓好兄弟發脾氣。

八、太冷的食物：不要拜冷的食物如冷凍食品，會讓好兄弟對你冷感，反而招惹好兄弟。

九、去頭去尾的三牲：中元拜的三牲不可去頭去尾當心好兄弟認為你吃過了，惹怒好兄弟，未來一年不好過。

十、瓜子與包殼花生：拜瓜子與包殼花生，好兄弟還要剝殼，會讓好兄弟認為你沒誠意與沒禮貌，讓你財富下滑。

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