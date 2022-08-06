　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中元普度「10種食物」別拜！命理師：拜錯恐惹禍上身

▲中元普渡,普渡拜拜,法會,祭祀法會。（圖／記者林世文攝）

▲農曆7月有中元普度的習俗，小孟老師揭10種食物不能拜。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

農曆7月是鬼門開，按照過往習俗，台灣人有中元普度的習慣。對此，小孟老師曾提醒，中元普度時有10種食物不能拿來拜，拜錯了恐怕會惹禍上身。

小孟老師表示，相傳中元普度時，陰間會讓好兄弟返回陽間，短暫享受人間的香火與施食，也因此各行各業、家庭個人都會慎重設宴，款待好兄弟，祈求風調雨順、國泰民安。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，小孟老師也分享，有12種食物適合出現在中元普度的場合，拜了會大吉。12種食物分別如下：

一、拜奇異果：一般來說拜奇異果象徵吉利果，因此想求財的朋友拜奇異果來增強財運。

二、拜橘子：橘子象徵大吉，橘子顏色為黃色也有黃金的意味，因此可以拜雙顆橘子代表雙喜臨門。

▲中元普渡,普渡拜拜,法會,祭祀法會。（圖／記者林世文攝）

▲小孟老師表示，有12種食物適合拿來拜，可以招來好運。（示意圖／ETtoday資料照）

三、水蜜桃：拜水蜜桃如同蟠桃，蟠桃吃了之後會延年益壽還能增強財氣，另外水蜜桃裡有很多水，水為財，也代表財水，拜了之後財氣就能亨通。

四、拜葡萄：葡萄一整串，粒粒堆疊代表財富堆疊，錢一整串進來，偏財運十足，建議求偏財可拜葡萄。

五、火龍果：火龍果顏色為紅色，火色也為財氣與喜氣的顏色，因此拜拜拜火龍果能大發四方偏財。

六、：拜魚必需要整條魚，魚尾要挑選大的魚尾要大且長，因為魚尾大代表力游向上，尾長代表財氣長。

七、挑肥豬肉：挑選肥豬肉，越肥越好，肉越肥代表大口吃四方，財氣驚人，也顯示拜完後能中大獎吃到飽，飽到撐。

八、拜龍眼：拜龍眼會讓你充滿龍氣。

九、拜花與芒果一起：代表開花結果。

十、要求財的要拜5顆煮熟的水煮蛋，代表金雞下蛋五福臨門，財源廣進。

十一、要求健康的話要拜仙草蜜，象徵「神仙草」來醫治加持。

十二、求愛情要拜麻薯或草莓，讓好兄弟吃甜甜賜你愛情。

▲中元普渡,普渡拜拜,法會,祭祀法會。（圖／記者林世文攝）

▲除了適合拿來拜的食物，小孟老師也提醒，有10種食物不能拜。（示意圖／ETtoday資料照）

此外，小孟老師也提醒，有10種食物不可拿來拜，拜錯恐怕會惹禍上身。10種食物分別如下：

一、釋迦：釋迦與佛祖同名，千萬不能拜。

二、檸檬（酸）：檸檬會酸，拜了人生會酸，一直流眼淚。

三、苦瓜（苦）：苦瓜太苦，人生會很苦。

四、酪梨（若離）：會讓家人與同事分離。

五、蓮霧（多霧）：人生多霧，還會讓成功離你遙遠，難以撥雲見日。

六、刺太多的魚：會讓好兄弟刺到，也會讓自己未來一年不斷犯小人。

七、子太多的食物：子太多好兄弟不喜歡，容易讓好兄弟發脾氣。

八、太冷的食物：不要拜冷的食物如冷凍食品，會讓好兄弟對你冷感，反而招惹好兄弟。

九、去頭去尾的三牲：中元拜的三牲不可去頭去尾當心好兄弟認為你吃過了，惹怒好兄弟，未來一年不好過。

十、瓜子與包殼花生：拜瓜子與包殼花生，好兄弟還要剝殼，會讓好兄弟認為你沒誠意與沒禮貌，讓你財富下滑。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►用「玫瑰粉紅泡泡」養出水煮蛋肌！自然美BIO UP賦活精萃驚爆2.5折

ET快訊
西瓜「最危險吃法」曝！　專家示警：有2狀態別吃了
為何法律禁止捐款給國軍？　網：軍閥就是這樣來的
中元普度「10種食物」別拜！命理師：拜錯恐惹禍上身
五堅情首攻小巨蛋！才唱3首歌...邱鋒澤突宣佈：不唱了
台北市宣布：飲料店不得提供「一次用」塑膠杯　12／1起實施
快訊／20架共機、14共艦海空聯合演習　國防部動用岸置飛彈反
一家5口4人都被拐賣！3姊弟41年後終於重聚　生母仍下落不明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

館長想捐國軍100萬遭法律卡關？他打臉「不難啊」：前2年才捐200萬

高顏值的創意料理！「春捲皮炸花朵」5招輕鬆搞定

中元普度「10種食物」別拜！命理師：拜錯恐惹禍上身

台東夜間及假日防疫改撥1999　24小時防疫專線停止服務

第3例猴痘！北部男膿疱、淋巴腺腫確診　疾管署急追同機鄰座乘客

快訊／第三例猴痘！本國籍20多歲男「自美入境」　匡列2接觸者

「新男友165cm」比自己矮　閨蜜狂搖頭：凸顯妳沒行情！網戰翻

明天5區午後雨彈襲！下周「這3天迎劇烈降雨」　88節遇颱風機率曝

《萬法心生：夏荊山藝術經典展》開展　黃偉哲簽MOU力推藝術

瘋玩水快樂一夏　嘉藥暑假水上活動育樂營登場

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

不接受北京建立新現狀！白宮譴責共軍軍演行動挑釁

神搭訕！阿金鎖定目標「翻滾碰瓷」　坐正妹身旁討摸...網：爸爸教的？

雨天限定「輕功階上飄」　最快速下樓梯懶人法XD

7歲哥帶6歲妹凌晨街頭擺攤！　雨中叫賣飾品...真相藏洋蔥

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

館長想捐國軍100萬遭法律卡關？他打臉「不難啊」：前2年才捐200萬

高顏值的創意料理！「春捲皮炸花朵」5招輕鬆搞定

中元普度「10種食物」別拜！命理師：拜錯恐惹禍上身

台東夜間及假日防疫改撥1999　24小時防疫專線停止服務

第3例猴痘！北部男膿疱、淋巴腺腫確診　疾管署急追同機鄰座乘客

快訊／第三例猴痘！本國籍20多歲男「自美入境」　匡列2接觸者

「新男友165cm」比自己矮　閨蜜狂搖頭：凸顯妳沒行情！網戰翻

明天5區午後雨彈襲！下周「這3天迎劇烈降雨」　88節遇颱風機率曝

《萬法心生：夏荊山藝術經典展》開展　黃偉哲簽MOU力推藝術

瘋玩水快樂一夏　嘉藥暑假水上活動育樂營登場

向佐爆偷吃！郭碧婷昔曝「不婚卻閃婚主因」網心疼：活成不想要的樣子

曹興誠遭聯電切割！周玉蔻火大點名現任董事長：怎那麼沒用？

炎亞綸神預測天氣狀態　命中率超準：我要自己蓋一座廟嗎？

西瓜「最危險吃法」曝！他中毒亡　專家示警：有2狀態別吃了

館長想捐國軍100萬遭法律卡關？他打臉「不難啊」：前2年才捐200萬

台南酒駕事故降21.4％叫防制成效不彰？　南警有話要說！

江宏傑替獅隊開球改穿22號　預約下次挑戰應援

五堅情首站上台北小巨蛋！　才唱3首歌...邱鋒澤突宣佈：不唱了

高顏值的創意料理！「春捲皮炸花朵」5招輕鬆搞定

林智勝瘋狂纏鬥　王溢正這一球未獲青睞嬌嗔笑指主審

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

生活熱門新聞

超多人被騙去柬埔寨！台商：只能到這求救

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆

軍艦逼近花蓮海岸線「是P圖」！賞鯨業者揭真相

妹妹被老男人包月「賺10萬」！姐一聽崩潰

立秋「男女行房超母湯」禁忌曝光！

突收網購通知「台灣全部停發」真相曝光

幼教師帶男友回家！鄰居狂罵：私德有問題

他PO國旗照：守護台灣每一個人！酸民秒惦惦

台灣此刻需要團結！黃暐瀚喊話：偏藍偏紅的國人快清醒

只有一個中國！她神曝1細節「沒毛病」　台人狂刷讚

飛彈半路沒火「墜落台灣怎辦？」答案曝光

戰爭開打怎麼辦？　這1躲藏地絕不會投彈！

農曆七月超商驚見「白衣女子」　網笑瘋：很時事

訂飲料要求醬油　店員逗趣回應

更多熱門

相關新聞

鬼月交屋！他進門就頭暈想吐　網曝先做1事

鬼月交屋！他進門就頭暈想吐　網曝先做1事

鬼月有許多禁忌要小心，不少人處理事情都會盡量避開這個月份。不過一名網友指出，最近剛好在農曆7月交屋，未料現在一進到房子內就覺得不舒服，且不管試幾次都一樣，但交屋前並沒有這個狀況，不知道出了什麼問題。不少網友看到PO文後，表示「心理作用吧，先開窗通風應該就沒事了」。

房價5588萬！他找「銀行估價崩潰」　網逆風：安啦

房價5588萬！他找「銀行估價崩潰」　網逆風：安啦

民進黨雲林縣黨部鐵門自動開　嚇毛工作人員

民進黨雲林縣黨部鐵門自動開　嚇毛工作人員

郭雪芙曝是敏感體質曾有靈異經驗

郭雪芙曝是敏感體質曾有靈異經驗

愛犬「極致白眼」秒變殭屍他嚇壞

愛犬「極致白眼」秒變殭屍他嚇壞

關鍵字：

中元普度鬼門開鬼月

讀者迴響

熱門新聞

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

裴洛西訪台午宴　張忠謀「超直白一句話」震驚她

快訊／大咖女星驚傳火燒車「嚴重燒傷命危」！

女星淚崩忍痛「幫老公簽病危通知書」！

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

共軍公布逼近花蓮海岸線軍演照！被質疑P圖

共軍釋出新影片　飛行員俯瞰台灣中央山脈

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

孫安佐突大動作預告「今晚6點公開所有事」！

遭聯電切割「已非榮譽董事長」　曹興誠回應了

快訊／中科院副院長歐陽力行猝逝恆春旅館

8女模拍MV「突遭17惡煞性侵」！民眾怒攻黑幫大本營

飯店浴室「牆上裝鐵環」好謎！用途曝光

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

三寶闖紅燈車禍　炸成火球6死8傷

更多

最夯影音

更多
租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞
鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面