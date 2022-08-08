共軍飛彈狂射，台灣該怕嗎？　專家：攻台因為「1件事」有難度

▲▼解放軍圍台軍演持續進行中。（圖／CFP）

文／中央社

中共解放軍在台灣周邊實施軍事演習，日本退役海將香田洋二分析，雖共軍聲稱「封鎖台灣」，但如果美軍有部署，共軍不可能輕易封鎖台灣，要攻打台灣並非易事。

因不滿美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，共軍於4至7日在台灣周邊的海空域實施規模空前的軍事演習。日本前自衛艦隊司令官香田洋二接受日本朝日新聞專訪時被問及這次共軍演習的區域設定成「包圍台灣」的形式。

香田表示，這在軍事上不具意義。在地圖上劃線是陸軍的作法，如果是在海上，會隨著對手的動向隨時變更競爭地點。中國方面聲稱「封鎖台灣」，但若是美軍展開部署，共軍無法輕易封鎖台灣。

他表示，要攻打台灣並非易事。尤其想實施登陸作戰，必先削弱對手的反擊能力至近乎零。譬如，二次大戰期間美軍攻擊日軍關東的航空基地後才登陸硫磺島。同樣的，中國須考量有美軍、日本自衛隊的風險。

香田表示，假如自己是中國的司令官，沒有剷除日本九州以西一帶的反擊能力，根本不敢進行登陸作戰。

對於這次共軍演習，他指出，像中國這種擁核武大國動武進行恫嚇，日本政府不能光抗議，而是需仔細分析，做好戰略性的因應。

香田被記者問及如何看待這次共軍演習，共軍的軍機和軍艦多次越過台灣海峽中線、共軍的彈道飛彈飛越台灣本島上空一事。

他指出，中國於2018年未與台灣協商的情況下就開始使用設於海峽中線附近的民航機航路，這次軍演讓兩岸靠默契（君子協定）維持的海峽中線形同虛設。因為中國將台灣的空、海域視為自己國家的領土，共軍演習的軍機、軍艦逼近台灣本島，就是想一步步造成既成事實。

另外，共軍也想試探美國和台灣的反應，看台灣是否驅離共軍、美國將如何出手，這對中國來說都是很難的課題。

被問及海峽中線實質消失對台灣的安全保障有何影響時，香田回答，海峽中線在戰術上不具意義。速度1馬赫的戰機只要5分鐘就可橫越台灣海峽，所以有無海峽中線沒什麼變化。現在中國無意談海峽中線，兩岸失去互信關係，政治上的意義較強。

他說，相較於戰機，共軍的艦艇越過海峽中線的話，會停留一定的時間，接觸的時間較長，風險就會升高。共軍飛彈驅逐艦航行在台灣東部外海的舉動就如此，風險較高。

此外，共軍還發射彈道飛彈橫越台灣上空等，都是空前的舉動。共軍這樣的舉動今後是否常態化呢？

香田表示，共軍在不進行實彈射擊下無視海峽中線、共機飛入台灣的防空識別區（ADIZ）的情況今後可能持續

，但是往台灣上空持續發射幾枚彈道飛彈的可能性低。不管台灣是不是中國的領土，身為核武大國的中國持續以武力恫嚇台灣的話，勢必遭國際社會批判。

香田說，如果美國沒更進一步的反應，共軍的實彈射擊或許就此告一段落。他認為，中國其實想盡量避免中美關係惡化，所以軍演發射的是東風-15等短程飛彈，落在台灣東側，主要表達中國具有遏止外力介入的能力，但其實若用東風-15攻擊航母等移動的軍艦，精準度不高。

▲中國人民解放軍東部戰區 (PLA) 地面部隊向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）

這次共軍沒發射所謂的「航母殺手」東風-21或東風-26

飛彈，主要想避免升高與美國之間的緊張。

中國宣布幾項反制美國的措施，包括取消中美兩軍戰區領導通話、中美國防部工作會晤等。

香田認為，這是中國慣用的伎倆，或許幾個月內中美不會對話，但不至於關係對立、惡化。他認為，這次共軍演習的著力點應該是宣洩中國內部的不滿。