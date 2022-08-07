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陸媒傳「蔡英文挑故宮9萬件國寶送美日」藏匿　故宮回應了

▲▼國立故宮博物院。（圖／翻攝自Facebook／國立故宮博物院 National Palace Museum）

▲台海局勢緊張，國立故宮博物院文物安危議題，再度浮上檯面。（圖／翻攝自Facebook／國立故宮博物院 National Palace Museum）

記者林育綾／台北報導

中國近日在我國周邊海空域進行軍事演習，台海局勢緊張議題再度浮上檯面。而今（7）日竟有大陸網路媒體傳出，蔡英文預計從故宮的70萬件國寶當中，挑選9萬件最昂貴的文物轉移至美國、日本以尋求保護，更指責蔡為「歷史罪人、不孝子孫」。故宮今日晚間正式回應，「嚴正澄清絕無此事，敬請民眾勿聽信及散播假消息。」

美國聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台後，4日午起，中共軍機、軍艦及無人機陸續在台海周邊演習，讓台海局勢再度緊張。而國立故宮博物院典藏近70萬件文物，先前針對在戰爭發生下，珍貴文物如何安全撤離，相關議題再度浮上檯面。

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▲▼陸媒傳蔡英文將挑選9萬件故宮國寶，藏至美國、日本尋求保護。（圖／翻攝自ckhq.net）

▲陸媒傳蔡英文將挑選9萬件故宮國寶，藏至美國、日本尋求保護。（圖／翻攝自ckhq.net）

而今日竟有不只一篇中國大陸網路媒體傳出，總統蔡英文預計從故宮的70萬件國寶當中，挑選9萬件最昂貴的文物轉移至美國、日本以尋求保護，陸媒還提到，這些文物是中華5千年的歷史傳承，送出國後「就很難要回來了」，更罵蔡英文為「歷史罪人」、「愧對祖宗的不孝子孫」。

對此，故宮晚間發出澄清聲明，嚴正駁斥網傳假消息，故宮表示，「今日網路流傳政府準備自故宮近70萬件藏品中，挑選9萬件精品轉移至美國、日本以尋求保護乙事，本院嚴正澄清絕無此事，敬請民眾勿聽信及散播假消息。

▲▼網傳故宮文物將送至美、日尋求保護，故宮嚴正澄清此為假消息。（圖／故宮提供）

▲網傳故宮文物將送至美、日尋求保護，故宮嚴正澄清此為假消息。（圖／故宮提供）

而有關故宮文物議題，今年3月立法委員也曾在質詢提到，中共從未放棄武力犯台，有鑒於烏克蘭案例，故宮也必須引以為戒。當時故宮院長吳密察坦承，故宮針對緊急災害做過許多相關演練，但都是以火災、水災、地震為主，「沒做過有關戰爭的演練」；而登錄保存處處長岩素芬當時表示，計劃在7月會做跟戰爭相關的演練。

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