愛巢成外籍尪砲房！「動作片女主」竟是閨密　人妻一看崩潰了

▲人妻發現敘利亞丈夫偷吃鄰居兼閨密，還在住處偷拍兩人嘿咻過程。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃資真／高雄報導

人妻小花（化名）與敘利亞籍丈夫原本打算長居德國，過上幸福的退休生活，沒想到卻抓包閨密與丈夫在兩人的房間嘿咻，讓她崩潰向閨密求償100萬元。閨密雖然稱此事發生在德國，應適用當地法律，但法官認為兩方皆為中華民國國民，應以我國為準，判閨密須賠償小花15萬元。

判決指出，小花與老公於2019年12月5日在我國辦理結婚登記，之後移居到德國，小瑜（化名）是小花的好友兼鄰居，兩人還曾各自帶著伴侶一同出遊。

然而，2020年11月3日，小花卻從丈夫手機中發現，裝在電視機的鏡頭竟錄下他與小瑜在房間的性愛過程，小花為此崩潰，罹患憂鬱症、恐慌症及失眠。且小花原本都計畫好在工作退休後，要跟老公長住德國，預計約1年左右，便可取得德國居留證或德籍配偶身分證，現在這些夢想一瞬間幻滅，兩人也在去年11月協議離婚，並向小瑜求償精神撫慰金100萬元。

小瑜反控小花恐嚇，稱她手上握有性愛影像，還截圖上傳臉書，然而小花老公卻說「我已刪除了所有內容」，那麼小花如何取得影片、是否有可能是她與老公共同側錄？均有疑點。

另外，小瑜表示，雙方雖曾各自攜伴出遊，但當時並不知道小花已婚，且此事發生在德國，應以當地法律作為審判依據。

法官認為，兩人皆為中華民國國民，與我國法關係最為密切，自應以中華民國法律為準。

針對小瑜稱不知情小花已婚，法官依當時出遊照片判斷，小花早就戴有婚戒，外遇事實曝光後，小瑜也曾傳訊道歉「對不起，所以我想和您解釋」，可見小瑜早已知悉小花與其配偶有婚姻關係。經衡量兩方職業、經濟能力等，判決小瑜須賠償15萬元的精神撫慰金給小花，全案仍可上訴。