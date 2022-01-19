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花蓮購物節啟動！連續12週抽大獎　百位幸運兒將誕生

▲▼配合春節返鄉人潮，花蓮購物節「在地消費 U你購」正式啟動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼配合春節返鄉人潮，花蓮購物節「在地消費 U你購」正式啟動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2022花蓮購物節「在地消費 U你購」正式啟動囉！趕上過年返鄉的人潮，花蓮縣政府推出超過百萬元獎項，提供花蓮出生的鄉親及現居花蓮的居民共計為期12週的抽獎機會，期盼透過購物節振興各行各業，帶動經濟發展，並把大獎留在花蓮！

本次豐富獎品預計每週將抽出 Apple iMac 256g 1台、Apple MacBook Pro 13 吋 M1 256GB 1台、Apple iPad Pro 128GB 1台、AirPods Pro 5 組、花蓮米五公斤 5 組，活動共計12週，週週有機會，週週抽大獎，共計會有百餘位幸運兒抽到大獎！

▲▼配合春節返鄉人潮，花蓮購物節「在地消費 U你購」正式啟動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府去年配合中央政府五倍券推出三大觀光振興方案及三大活動，針對旅行社團客提供獎勵金、自由行旅客、商圈消費等進行消費振興鼓勵措施；而在今年一開始，除將繼續照顧我們縣內的商家，更加強照顧在地花蓮鄉親，再度規劃觀光振興方案，並把獎項留在花蓮，提供花蓮出生的鄉親以及長期居住在花蓮的縣民都有中大獎的機會。

▲▼配合春節返鄉人潮，花蓮購物節「在地消費 U你購」正式啟動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚期盼透過購物節振興各行各業，帶動經濟發展，並把大獎留在花蓮。

活動透過數位登錄的方式讓民眾抽獎品，購物節活動期間，於合作店家消費滿100元（含以上）即可登錄抽獎資料，分別劃分花蓮北區、中區、南區消費區域，每週分別抽出一個區域，均衡與刺激縣內偏鄉店家消費。

花蓮縣青年發展中心執行長明良臻表示，因疫情關係，改變了許多民眾的消費習性，今年將加強數位化及無紙化方式進行抽獎，以及納入流動性攤商店家加入本次的合作店家行列，讓花蓮小而美的店家、剛創業的店家也可以參加活動，並且進而加強店家的數位化行銷概念。
 

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