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誰是幸運兒！　五倍券國旅券暖泡好湯抽大獎

▲全台19個溫泉區推出「台灣好湯 五倍暖心抽」活動，可憑消費憑證上網登錄抽獎。（圖／縱管處提供，下同）

全台19個溫泉區推出「台灣好湯 五倍暖心抽」活動，可憑消費憑證上網登錄抽獎。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

冬天來了！氣溫驟降，是否開始感受到台灣好湯暖暖的呼喚呢？觀光局今年度結合全台19個溫泉區，推出「台灣好湯 五倍暖心抽」聯合行銷活動，即日起至明年4月30日止，於特約店家使用五倍券、國旅券消費滿新台幣200元，便可憑消費憑證上網登錄抽獎。

獎品包括最新iPhone13手機 、五星級溫泉飯店住宿券等大獎，總價值超過200萬！活動將辦理2波段抽獎，將在明年1月抽出第一波幸運兒，凡於今年底前登錄消費憑證者即具抽獎資格，且第一波未中獎者亦可參與第二波抽獎，越早消費，中獎機會越高！鼓勵消費者把握機會來場療癒溫泉暖旅行，獎項豐富，幸運把大獎帶回家的機率真的很高！

台灣擁有得天獨厚的溫泉資源，遍布北中南東的特色溫泉區，不論是精緻的、歷史的、自然的、健康的，都各有魅力，攝氏40度Ｃ的溫泉，暖熱又不燙手，幸福又療癒，也象徵著剛剛好的台灣溫度。

交通部觀光局推動「台灣好湯」品牌已邁入第14年，「2021-2022台灣好湯」主推「跟著溫泉暖旅行」，今年更配合振興五倍券、國旅券，推出「暖心五倍抽」發票登錄抽獎活動。在全台各溫泉區相關協會的全力贊助和加碼下，獎項超級豐富，包括最火紅的iPhone13、多家優質溫泉飯店如：瑞穗天合國際觀光酒店、北投老爺酒店、麗禧酒店、大地酒店、礁溪寒沐酒店、寶來國蘭花園VILLA會館、兆品礁溪酒店、陽明山天籟渡假酒店、泰安觀止等住宿券或一泊二食券，還有泡湯券等，讓遊客泡好湯享超值！

▲全台19個溫泉區推出「台灣好湯 五倍暖心抽」活動，可憑消費憑證上網登錄抽獎。（圖／縱管處提供，下同）

▲▼享受全台特色溫泉，幸福又療癒，也象徵著剛剛好的台灣溫度。

抽獎方式也很簡單，消費者只要在活動期間於活動特約店家，持振興五倍券或國旅券消費滿200元，並索取紙本發票或免用統一發票收據，獲得店家蓋章認證，就可上傳網站登錄抽獎！預計明年1月及5月抽出大獎，這一次，幸運兒應該就是你！

詳細抽獎辦法、特約店家名單、豐富獎項、消費憑證登錄，都可以上活動網站或台灣好湯官網進一步查詢，邀請大家來一場療癒身心的溫泉暖旅行！

▲全台19個溫泉區推出「台灣好湯 五倍暖心抽」活動，可憑消費憑證上網登錄抽獎。（圖／縱管處提供，下同）

「台灣好湯」接下來也將推出「寶島洗遊記」系列影片，乘著暖心溫泉小巴到全台溫泉區泡透透，讓泡湯串連住宿、體驗、賞景、美食、購物、秘境，期待持續加溫台灣秋冬溫泉旅行熱潮，將溫泉的各樣美好、溫暖傳遞給更多人，讓台灣溫泉真正撫慰人心。

詳情請到以下網址查詢：
◆ 2021-2022台灣好湯五倍暖心抽 消費登錄抽獎活動網站https://www.twhotspring.com.tw/
◆ 台灣好湯官網 https://taiwanhotspring.net/
◆ 台灣好湯FB粉絲專頁https://www.facebook.com/taiwanhotspring/

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