中國對台實彈軍演Day4　軍事迷記錄到疑民航機師嗆聲共軍

▲圖為國防部先前公佈我軍F-16A監控解放軍的轟6K。（非當事圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

中國因不滿美國聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，4日午起在我國周邊海空域進行軍事演習，不僅逾越海峽中線，甚至射擊的東風系列彈道導彈飛越台灣本島上空，目前局勢被視為「第四次台海危機」。國防部今（7日）上午已偵獲共機、艦擾台，而長期關注共機動態的臉書粉專則記錄到，疑似民航機師嗆聲共軍的過程。

國防部7日上午11時半指出，今上午持續偵獲多批中共機、艦及無人機，在台海周邊活動，進行海空聯合演習，模擬對台灣本島及我海上艦船實施攻擊，期間亦運用無人機侵擾我外島地區。

而長期關注共機動態的臉書粉專「台灣西南空域」約中午時，公布一則音檔，內容是「大陸人都是奴隸，你們祖宗是馬列主義是嗎？好意思說炎黃子孫？你根本是馬列主義的走狗！所以你信的馬列主義的共產黨嗎？中國人都是共產黨的奴隸！」該粉專管理員猜測，該聲音疑似來自受影響的民航機機師。

不過，有民眾認為該音檔的口音偏向中國民眾發音，質疑是否為認知作戰，而國軍目前也尚未證實此事，但據悉該音檔已交由國防部辨識；另外相關共機動態，預料國防部將統一在官網的「即時軍事動態」說明。