最美星空音樂會「尚武濱海公園」首場演出　十鼓擊樂團磅礴登場





▲最美星空音樂會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「台東最美星空音樂會」，於6晚前進大武鄉舉辦，此場是縣府110年爭取交通部觀光局「前瞻計畫」整建改善尚武濱海公園啟用後首場演出，由獲海、內外大獎肯定的「十鼓擊樂團」，以及在地表演團體「比砂麓樂團」擔任演出嘉賓，近2千位大武、達仁鄉親及遊客到濱海公園漫遊，在山海美景星空下感受令人驚豔的音樂魅力。

音樂會邀請曾獲金曲獎、葛萊美獎、美國獨立音樂獎提名「十鼓擊樂團」，以民族擊樂展現土地生命力，台東在地表演團體「比砂麓樂團」以美式風情樂曲為現場帶來活力氣氛，精彩的打擊樂與拉丁音樂演出以依山傍海的大武海灘，加上永續裝置的舞台，為觀眾帶來獨一無二的音樂體驗。除精采演出，音樂會的重要環節「暗燈儀式」在現場齊聲倒數後熄滅燈光，讓大武星星成為主角，由經過專業培訓、認證的在地星空導遊以星空導覽帶領現場的民眾一起看見大武的星空魅力。

現場參與活動的曾姓民眾表示，自己去年關注台東最美星空音樂會開始「追星」，今年幸運欣賞到國際級的音樂演出，心情既震撼又感動，很開心為永續盡一份力。

今年「台東最美星空」活動，縣府獲BSI英國標準協會認證後永續行動持續升級，除了響應1% For The Planet，只要有1位參與者踏入活動場域，就為世界上環保非營利組織累積5元地球稅；也特別邀請致力提倡永續藝術的「台灣藝術創意無極限協會」理事長何景揚（蘇打綠阿福）、曾獲金點設計獎、義大利A’Design Award白金獎設計師詹明旎與長友大輔，共同打造出符合循環概念、可重複利用的舞台裝置，落實「循環公益」。