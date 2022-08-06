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台東林管處宣布　8／8起開放檢拾海岸地區漂流木

▲台東林管處自8月8日起開放海岸地區保安林滯留漂流木自由撿拾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東林管處自8月8日起開放海岸地區保安林滯留漂流木自由撿拾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東林區管理處宣布，自111年08月08日至交通部中央氣象局發布下次陸上颱風警報或豪雨特報（範圍台東縣）為止，期間開放轄管海岸地區保安林範圍之漂流木，民眾可徒手方式自由撿拾，但不開放使用機具；開放漂流木自由撿拾期間，將於轄管知本工作站、成功工作站及大武工作站等3處設置林產物檢查站，請民眾將撿拾的漂流木，到指定地點之檢查站辦理登記。

漂流木開放自由撿拾期間，請民眾配合撿拾的漂流木不得裁切，且須符合末徑小於20公分、長度2公尺以下，或重量50公斤以下，無國有、公有、私有註記或烙印，若屬森林法第52條第4項所訂定之貴重木紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉、巒大杉（香杉）、南洋紅豆杉（台灣紅豆杉）、櫸（台灣櫸）、烏心石、牛樟、台灣檫樹、黃連木、毛柿等，須逐支登記，非貴重木可整批重量計列，請民眾完成撿拾後攜帶身分證件，主動到林產物檢查站辦理登記，領取拾得漂流木搬運登記表，保障所拾得漂流木所有權，就可以安心將漂流木帶回利用。

林管處強調，未依規定到林產物檢查站查驗、登記後搬運，將面臨森林法第50、52條規定罰則，請民眾多加留意；如需以車輛載運徒手撿拾的漂流木，車輛規格以3.5噸（含）以下為限，並請不要覆蓋斗篷或帆布等，方便檢查及登記。

撿拾漂流木時，如漂流木上有國有、公有、私有註記或烙印者，請通報當地林管處或縣市政府運回保管，後續將依民法第八百十條拾得漂流物規定，給予林產物價金十分之一做為報酬。所拾拾的漂流木除自用外，如要販賣則請民眾務必到「台灣林產品生產追溯系統」( https://qrc.forest.gov.tw )申請登記，並取得追溯條碼後再行販售，同時也鼓勵民眾購買木製品認明台灣木材標章，共同響應及支持合法國產木材。

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關鍵字：

漂流木 颱風 台東

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