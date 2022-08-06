光雕音樂季強勢回歸！　熱氣球無人機共演...觀眾嗨翻

▲熱氣球與300架無人機共演。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「2022台灣國際熱氣球嘉年華」光雕音樂會今年強勢回歸，每場吸引逾萬人潮，話題性最高的市區場，5日晚間在台東縣立體育場盛大舉行，全國首創的「熱氣球x無人機」聯合展演再度刷新今年光雕音樂會觀看人次。

熱氣球光雕音樂會相隔3年再度回到台東縣立體育場，也是今年暑假讓所有球迷熱烈期待的場次，首先由「志航基地空軍娃娃」及「舞當叁Wazdope舞團」帶來暖場表演，接著由「零捌玖舞團」與「豐田國中」帶來活力四射的舞蹈。接著超人氣的Hello Kitty球、台北熊讚球、福利熊球、台東球、曙光球、彩虹球及南瓜球共7顆熱氣球，在現場民眾的歡呼聲中展開演出。

▲熱氣球與300架無人機共演。（圖／記者楊漢聲翻攝）

隨著音樂響起，300架無人機群從熱氣球後方逐漸登場，在夜空排列出各種閃亮圖樣。先以「Hello Taitung」作為開始，接著陸續呈現出「Hello Kitty」、「金樽衝浪」、「最美星空」、「乘風而騎」、「知本暖湯」、「成功曙光」、「舊站百年」等代表台東意象的圖案，並以台東品牌「真、善、美」絢爛奪目收尾，現場觀眾滿滿感動，驚呼「台東真美！」

壓軸由有台東好聲音的聲林之王「郭芝吟(吱吱)」深情演唱，飽滿的嗓音讓全場觀眾陶醉，遠道而來的遊客更直呼此行「太值得」。

▲熱氣球與300架無人機共演。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣府交通及觀光發展處指出，2022台灣國際熱氣球嘉年華活動進入最後倒數十天，熱氣球光雕音樂會只有8/15鹿野高台的閉幕場次，縣府特別呼籲，當天進入鹿野高台會場的車輛到達一定數量時將會進行交通管制，閉幕當日也會啟動付費接駁機制，最終場邀請「動力火車」獻唱。