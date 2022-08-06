候機室品茗！熱氣球搭配素雅餐具　打造七夕漫遊台東茶會

▲候機室限定，七夕漫遊台東茶會 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

微旅行結合台東熱氣球行程與台東紅烏龍主題，台東縣政府與易遊網、星宇航空再度攜手合作，於6日七夕情人節週的週末假期，推出「漫遊台東 七夕慢旅」系列行程，並於候機室打造「七夕漫遊台東茶會」，超吸睛的熱氣球主題佈景，現場佈置搭配丹麥品牌GREENGATE的素雅、浪漫器皿，營造一場迷人的七夕茶會之約，提供旅客免費享用現泡的台東紅烏龍茶，讓旅客尋著紅烏龍茶香氣，開啟台東漫遊旅程。

「漫遊台東 七夕慢旅」系列行程，去程於今天上午10時30分搭乘星宇航空自桃園起飛，機上享受星宇質感舒適的軟硬體服務，並飛往宮古島上空俯瞰動人絕美海景，再折返欣賞東海岸風光，最後於台東機場降落；回程交通則將搭配全台最萌觀光列車「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，車上可嗨玩手作DIY、卡拉OK等多項娛樂設施，盡享豐富的餐飲服務與活動，一次體驗最吸睛的陸空交通。

搭乘「漫遊台東七夕專機」的旅客，可獲得超豐盛的專屬紀念禮，包含A321neo飛行飄帶鑰匙圈、星宇飛機造型迴紋針、星宇多層資料夾及搭機證書，商務艙旅客再加贈星宇浮雕玻璃杯；易遊網則贈送品牌帆布袋、品牌資料夾以及台東縣政府打造的「台東紅烏龍」品牌商品：紅烏龍茶包及紅烏龍茶香口罩等多項好禮。

財政及經濟發展處表示，台東紅烏龍參與「七夕漫遊台東茶會」活動，透過候機室工作人員解說、品茗體驗、空間氛圍及活動伴手禮，建構出品牌獨特的慢生活體驗，推廣品茶靜心的慢文化，讓更多人透過茶來感受山海的靜謐，加深品牌記憶度，吸引更多人愛上台東專屬滋味的紅烏龍。