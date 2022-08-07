陸學者：北京藉軍演展示「武統準備」　可能不再寄望和平統一

▲解放軍東部戰區火箭軍對台東部外海預定海域實施火力突擊，發射東風導彈。（圖／翻攝新華社）

記者張寧倢／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，中共解放軍宣布在台灣周邊進行為期3天的大規模軍演，讓部分觀察人士形容，現正發生第四次台海危機。然而，中國數名學者受訪稱，北京通過這次的演訓行動，展現中國已做好「武統」準備，帶有更濃警告意味，未來北京可能不再寄望和平統一，朝著紮實準備武統方向前進。

根據新加坡《聯合早報》報導，中國北京「太和智庫」高級研究員王湘穗受訪表示，這次軍演被稱作「軍事演訓行動」，與第3次台海危機相比，在意涵與規模上都有顯著不同。除了帶有更強的行動色彩之外，這次更對台灣重要港口、航線形成阻隔態勢，警告意味更加濃厚。

共軍此次實彈軍演發射了遠程火箭砲，與飛越台灣本島上空的東風導彈。同時身為北京航空航天大學教授的王湘穗認為，射程400公里的遠火系統範圍足以覆蓋全台，是為了展現解放軍的地面火炮能力，射程2000公里的中程導彈則顯示了北京阻擋外國干預的能力。

香港城市大學中國法與比較法研究中心主任王江雨受訪時說，這場軍演除了「給國內洶洶的民情一個交代，也在藉機演練軍隊。」整體布局則展示出北京已為「武統」做好隨時準備。另一個強烈訊息是，對台軍事準備已充分將美、日、澳的干預考慮在內。他研判，武統可能性已大幅提升，「（北京）不再寄希望於和平統一，以後的著力點可能是紮紮實實準備『武統』。」

鳳凰衛視軍事評論員宋忠平則說，此番軍事演訓除了規模更大，所有台灣重要軍事目標都在「盯控範圍」內，解放軍展現出的軍備、人員素質，包含人力物力和確保後勤方面等，更是與1995年、1996年的演習「不可同日而語」。

與此同時，中國大陸國防大學教授孟祥青接受《央視》專訪時說，「『海峽中線』我們從來不承認，在解放軍的眼裡沒有什麼『海峽中線』。」他同時列出這場軍演前所未有的3點突破：迫近台灣、合圍台灣與懾阻外部勢力干預。

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