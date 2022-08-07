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出動榴彈砲、迫砲！陸軍將重砲射擊演練　軍方：非針對共軍演習

第五作戰區聯合反登陸操演　實彈射擊場面震撼。（圖／軍聞社）

▲先前第五作戰區聯合反登陸操演，實彈射擊155榴彈砲。（圖／軍聞社）

記者蘇晏男／台北報導

中國不滿美國聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，自4日起派解放軍對台周遭7處海空域進行實彈軍事演習，國防部高度戒備這場「第四次台海危機」。軍方證實，陸軍將於9日、11日在屏東楓港進行重砲射擊演練，屆時會出動78門155榴彈砲、6門120迫砲；但軍方也強調，此次非針對共軍演習，而是國軍年度例行性的演訓。

軍方7日證實，第四作戰區將於9日、11日將在屏東楓港進行重砲射擊演練，屆時43砲指部、333旅、花蓮防衛指揮部、東部地區指揮部、海巡署等單位，將出動78門155榴彈砲、6門120迫砲實彈射擊。

由於國防部近日高度戒備共軍實彈演習，包括海軍海鋒大隊官兵24小時加強戒備，透過聯合情監偵，以岸置雄風二型反艦飛彈待命追瞄共軍，並實施相關演練等，因此此次陸軍的重砲射擊演練，被聯想是針對近期解放軍行動而來。

但軍方澄清並強調，此次非針對共軍演習，而是國軍年度例行性的演訓。

此外，軍方也預定將於9月5日在屏東展開年度的聯勇操演，屆時不僅聯兵營狙擊手、戰車、雲豹甲車、迫砲等將進行實彈射擊，也會出動陸航超級眼鏡蛇直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機。

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