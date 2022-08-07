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共軍奪台「4劇本」曝　英媒：恐打48hrs閃電戰！避免俄烏局勢重演

▲▼共軍,共機,軍演,中共,解放軍。（圖／路透社）

▲共軍戰機飛越福建省平潭島上空，平潭是中國離台灣最近的地點之一。（圖／路透社）

記者張寧倢／編譯

台海緊張情勢升溫，外媒就引述分析人士意見指出，中國解放軍奪取台灣的方法有四：封鎖、佔領離島、空域突襲、全面進攻。其中最後一種全面進攻的方式是中國可能記取俄烏戰爭的教訓，決定以大規模攻勢展開「48小時閃電戰」，趁著西方還來不及反應時迅速奪台。

英國《每日電訊報》（The Telegraph）引述外交消息人士說法，指出台海軍事緊張局勢升級時，中國有4種可能的方法「拿下」台灣，可能會逐步採取4種方案，但也可能同時發生，其目的是迫使台灣領導人接受來自北京政權的統治，同時避免與美國爆發衝突。

一、封鎖
北京奪取台灣的第1種情況是對台灣加強施壓，起初與目前進行的「圍台演習」類似，若延長軍演時間，台灣可能在財政、經濟與運作上受到重創，有效的海空封鎖將阻止出口。並切斷美、日援助。儘管會面臨國際社會抗議，但不太可能引發更強力的回應。同時，共軍能以軍演作為掩護，在可能的最佳位置準備對台發動攻擊。

▲▼共軍,軍演,中共,解放軍。（圖／路透社）

▲中共宣布在台海周邊軍演，內容包含實彈射擊。（圖／路透）

二、佔領離島
長期以來，北京一直認為福建省外的一些小島是中國領土的一部分，其中包含金門、馬祖等部分島嶼距離中國不到6英里，能夠以很小的代價，換取佔領所有或部分離島，以評估西方的反應。雖然《台灣關係法》將這些島嶼視為台灣的一部分，華府可能有被迫干預的壓力，但有戰略家認為，拜登可能不會為了這些小島，甘願冒風險開戰。

三、空域閃電突襲
近日，共軍數十架戰機進入台灣空域，躍過台灣海峽中線，繼續展示其軍事實力。分析人士表示，北京方面可能會選擇有限的懲罰性攻擊，使用導彈與戰機來削弱台灣的海岸防衛、雷達陣地與機場，且應該會避免主要的人口集中區，至少在一開始時會避開，藉此在不引起西方反應的狀況下，逼迫台灣坐上談判桌。

四、全面進攻
 專家警告，中國可能對台灣發動大規模攻擊，甚至可能超過俄羅斯對烏克蘭的破壞性。在大規模進攻之下，中國將在70英里（約112公里）長的台灣海峽戰略要地部署軍力。一旦發動網路戰，讓台灣通訊中斷，全國人民都會感到恐慌。軍事分析人士憂心，高科技無人機、多達100萬名共軍士兵、軍艦和轟炸機可能全都被派上戰場。

據共軍稱，東風-17等高超音速飛彈可以用來打擊「海上移動目標」。在海上作戰方面，中國水面艦隊與潛艦將試圖摧毀台灣海軍，並擊沉任何可能試圖阻擋運兵車登陸或在登陸點布雷的快速攻擊艦。另外，解放軍海軍也將在台灣北部和東部海域做出屏障，切斷來自日本或美國的任何可能增援。

外交消息人士認為，當中國決定武力攻台，有可能以「閃電般的48小時攻勢」為目標，讓西方措手不及。報導稱，北京正密切觀駐俄烏局勢，並注意到西方領袖們花了2天時間才對普丁入侵烏克蘭的襲擊做出回應，這關鍵的48小時也讓俄羅斯至今未能佔領基輔或推翻澤倫斯基政府。

報導稱，中共解放軍的目標是盡速擊潰台灣的防禦力量，粉碎台人的抵抗意志，雖然國際社會或多或少一定會做出反應，但據說北京的規劃者相信，只要能在2天之內快速佔領台灣，屆時就算西方要出手阻止也為時已晚。

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