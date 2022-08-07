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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸1至7月進出口增長10.4％　出口增長14.7％

▲▼上海洋山深水港,貨櫃,貨運,海運,集裝箱。（圖／路透社）

▲上海洋山深水港。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸海關總署7日公布最新進出口數據，今年前7個月，大陸外貿進出口總值23.6兆元，同比增長10.4%。其中，出口13.37兆元，同比增長14.7%；進口10.23兆元，同比增長5.3%。

海關統計顯示，前7個月大陸外貿結構持續優化，一般貿易進出口15.17兆元，同比增長14.5%。對東協、歐盟、美國分別進出口3.53兆元、3.23兆元和2.93兆元，同比分別增長13.2%、8.9%和11.8%。東協繼續為大陸第一大貿易夥伴，占外貿總值的15%。

▲▼上海洋山深水港,貨櫃,貨運,海運,集裝箱。（圖／路透社）

今年前7個月，長三角地區三省一市合計進出口8.58兆元。同比增長11.7%，比上半年增速加快2.5個百分點。

RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）今年1月1日正式生效，大陸海關總署統計分析司司長李魁文表示，7月當月，對RCEP貿易夥伴進出口1.17兆元，同比增長18.8%，拉動整體進出口增長5.6個百分點，「RCEP今年正式生效實施，進一步深化了區域經濟互聯互通和貿易投資合作，為地區經濟復甦和發展提供了新動能。」

海關統計也顯示，前7個月，大陸有進出口實績的外貿企業數量52.6萬家，同比增加5.8%。其中，民營企業進出口11.8兆元，同比增長15.3%，占大陸外貿總值的50%，比去年同期提升2.1個百分點。

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