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陸方嚴審「中國台灣」產地標示　台業者：以往只要遮蓋就可通關

▲▼北京男子閱讀《環球時報》關於解放軍在台灣附近舉行軍事演習的報導。（圖／路透）

▲北京男子閱讀《環球時報》關於解放軍在台灣附近舉行軍事演習的報導。（圖／路透）

中央社

兩岸關係緊張，再傳台灣業者出口貨品至中國大陸時，產地須標記「中國台灣」或「中華台北」，否則無法通關；有塑化業者坦言，近期兩岸關係緊張，已聽聞有中國廠商作出相關要求，但兩岸官方規定不同，恐造成出貨上的麻煩。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪團3日離台後，共軍4日起在台灣周邊6個海域演訓，中國當局2日起先接連禁止進口台灣部分食品與農產品，及禁出口天然砂到台灣。

至於行之有年的產地標示規定，中國官方2015年已通知，台灣送到中國的貨品不得有「R.O.C.」字樣，如果要寫台灣，就必須加註中國；有食品原料業者向《中央社》記者表示，這項規定以往很寬鬆，通常只要透過遮蓋、貼上標籤等方式應對，就可以通關。

▲進出口,貿易,外資。（圖／CFP）

▲兩岸最近氣氛緊張，傳出貨品進出口受影響。（圖／CFP）

對於中國官方近期要求確實落實這項規定，有塑化業者受訪時指出，隨著近日兩岸關係趨於緊張，已聽聞有同業接到中國廠商要求，必須在產地加上「中國台灣」等字樣，否則不能順利通關。

台灣報關則相反，這名業者指出，根據台灣法規，若在貨物上標記「中國台灣」，則無法從台灣出口；兩岸官方相牴觸的要求，導致出貨上的麻煩，至於如何應對，目前都在觀察並研擬當中。

攬貨業者表示，以往會協助客戶遮蓋相關字樣，以便通關，只是最近氣氛比較緊張，中國海關查驗會比較仔細，如果外箱上有標記台灣，可能就會比較麻煩；但目前還未聽聞台灣貨品無法進入中國的情況，未來則持續觀察中。

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