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突被叫進房「被公公又抱又親」！媳崩潰哭訴　婆婆竟逼忍下來

▲楊姓男子去年4月邀約傳播妹出場陪酒，疑因夜渡資未一次付足，事後挨告妨害性自主。（示意圖／取自Pixabay）

▲原PO被公公性騷擾。（示意圖／取自Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

不少女生結婚之後會和公婆住在一起，但要如何相處成了一大問題。一名女網友表示，婚後和公婆同住，不過公公卻頻頻對她性騷擾，甚至把她叫進房間又親又抱，她不甘受辱向婆婆哭訴，沒想到對方卻要她忍下來，不知道該怎麼辦。PO文曝光後，網友紛紛勸「快逃啊！」

原PO在「匿名公社」發文表示，嫁給老公前就知道婆家有點問題，公公在外面有小三，還曾在喝醉的時候，把婆婆打到失血過多昏迷，所幸最後救了回來。但之後婆婆就不再過問公公在外面的私事，都秉持著「不要煩我」的態度，2人也分房睡，但沒想到的是，公公竟會將魔爪伸向她。

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原PO表示，因為老公是獨子，所以婚後仍住在婆家，但某天她在廚房忙碌時，公公突然把她叫進1樓房間裡，接著對她又親又抱，她當場嚇得急忙逃回2樓。因為老公當時在上班，她就先向婆婆哭訴，未料對方卻要她忍下來別鬧大，還說「只有親和抱沒關係，不要跟老公說，避免家庭爭吵」。

▲桃園市丁姓男子今年4月間以「看夜景」為由，邀約女子共遊，但隨後上摩鐵與女子嘿咻後挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲原PO不知道要怎麼面對公公。（示意圖／視覺中國CFP）

原PO聽到婆婆的說法覺得很心酸，仍選擇和老公坦白一切，「老公沒跟我公公鬧翻，而是安慰保護我，然後努力賺錢存了一點頭期款，買了小公寓讓我和孩子過去住」。原以為終於脫離一切，但近來因為公公身體不好，老公決定回老家門口擺攤做生意，結果公公還是不改好色本性，不僅會趁打招呼時進行身體接觸，還傳無碼的色情片給她。

原PO很怕公公會有非份之想，於是將此事告訴老公，也決定做生意時不去和公公打招呼，但又怕會不禮貌，擔心對方可能是誤傳而已，不知道該怎麼辦只好PO文求助。不少人看到後，紛紛勸「你離你公公遠一點，他做這些噁心事都不會不好意思了，你沒打招呼剛剛好」、「直接鬧大一次讓他們怕到，他就不敢來鬧你了，管他什麼家庭失和，你公公根本沒在鳥你的感受」、「很怪，一定要保持距離」、「他在測試你的底線，快逃吧，不然等真的發生什麼事就來不及了」。

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