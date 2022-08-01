獨／麻吉弟弟詭闖假髮店！網讚女店員機智冷靜　她13字回應了

記者黃宥寧／台北報導

藝人「麻吉弟弟」周立銘遭控上月16日進入北市大安區一家假髮店，先是搖頭晃腦、跳著詭異舞蹈，又趁著女店員走到休息室時，跟上前伸出手做出疑踰矩行為，女店員也將過程監視器PO上網，引起熱議，周立銘昨、今再度致歉。對此，《東森新媒體ETtoday》循線問到，該名吳姓女店員，她則以13字回應。

假髮店女店員昨（31日）透過臉書社團「爆料公社」發文並附影片表示，16日碰到一名疑似公眾人物的男子突然走進店裡，劈頭就要水喝，從監視器畫面上可見，她走進休息室準備拿水的時候，男子先是獨自站在店內跳起舞來，接著跟進休息室空間，做出伸手狀似要環抱的樣子，她嚇得直說對方「試圖想侵犯我」，但當下冷靜阻擋，並安撫對方走出休息室。

待走出休息室後，男子沒有馬上離開，而是一股腦坐到客座位區，女店員回想起這段過程仍餘悸猶存，「看他搖頭晃腦的喝水沒有馬上離開，很怕他會再次對我有肢體上的動作侵犯我」。而監視器畫面公開後，不少網友驚訝直呼：「這就是麻吉弟弟啊」、「剛從西藥房走出來吧」、「抓去驗一下吧」等，也有網友大讚女店員滿機智與淡定，周立銘所屬索尼音樂同日晚間也緊急做出回應。

▼ 麻吉弟弟被爆料闖入店家疑似要侵犯女店員。（圖／翻攝自麻吉弟弟臉書、爆料公社）

周立銘今（1日）二度認錯發文：我有一些話想要說，其實長期以來我面對壓力跟挫折都不懂得如何釋放，所以內心長期屬於高壓狀態我沒有好好正視這件事情，只覺得時常覺得無力、沮喪、提不起勁，關於當天發生的所有事情，我也剩下片段性的記憶，但我記得我太太、家人把我從救護車接回家之後，我才驚覺我還活著...。

該店女店員31日晚間，也到大安警分局敦化南路派出所報案，但警方檢視監視器畫面後，認為僅有男子伸手遭女方擋下影片，初判可能涉及性騷擾防治法，警方依規定受理。

對此，《東森新媒體ETtoday》循線問到，該名吳姓女店員，她則低調以「警方已介入調查，交給警方處理」回應。