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快訊／陳時中曝3箭提內湖交通解方　喊8年完成捷運東環線

記者呂晏慈／台北報導

台北市內湖區只要上下班時間，交通就會壅塞癱瘓，多年來問題遲遲未解。民進黨台北市長參選人陳時中今（7日）端出政策發表「第一道菜」，主張透過8年內完成捷運東環線工程、7年紓解內湖交通「大動脈」，打開內湖壅塞節點，紓解內湖交通壅塞的問題，要從「道路工程、捷運建設、企業合作」3箭齊發解決問題。

▲民進黨台北市長參選人陳時中公布內湖交通改善政策。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中公布內湖交通改善政策。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中今天上午舉行「我來救！內湖交通壅塞問題解決方案」記者會，喊出「1步到位、2屆8年、3箭齊發、4方合作」口號盼解決交通壅塞問題。他表示，這段時間團隊從歷史經驗、專家學者大數據分析、民意代表意見等面向，找出內湖交通的「雍塞節點」，綜觀內湖有多達11個壅塞節點，最大的問題在堤頂這個地方。

陳時中表示，他拋出內湖交通問題後，台北市政府提出「內湖交通問題沒有救」、副市長黃珊珊則認為「只有內科的問題，沒有內湖的問題」，不過，他認為不該逃避問題，內湖交通的問題肇因於兩點，一是國道1貫切，卻在堤頂這個地方出現阻塞，如同血管出現阻塞，需要把它打通來；此外，內湖靠著幾座橋與台北市連接，也是造成壅塞問題的原因。

陳時中說，要解決交通問題可靠大眾運輸，捷運將是重中之重，若是捷運東環段可以連接劍潭站和松山信義線，另外中央政府只要一核定民生汐止線，將會立即來動工。他提及，很高興現在汐東線已經核定了，現在捷運可作為核心處理方案，但是要更有效率，「希望8年內能夠完成東環線」，當然現在面臨缺工缺料的問題可能很困難，但總是有目標、有方向，就有達成的可能。

此外，針對堤頂交流道往北匝道動線改善議題，陳時中補充，這個交流道有幾個雍塞節點，要減少在平面道路的時間及紅綠燈的等待，就可以部分解決壅塞問題；他也主張要透過聯外道路直接接到行善路，紓解堤頂交流道的壓力。另對於國1銜接環東大道部分，陳主張，可透過高架道路，讓車流不需要進入內湖，就可以往台北市走。

陳時中表示，他主張在堤頂大道建立一條地下連通道，穿越基隆河，直接接到塔悠路，如此將可大幅減低大直、內湖到中山、信義的壓力，內湖的交通就可以得到一些改善。

陳時中強調，其團隊有想法、有作法，規劃和細節一起做，若有更好的意見和方法，他也會虛心接受，一個會做事的政府就是有想法、有作法、也虛心接受大家的意見。他總結說，他希望東環線拚8年做好、大動脈7年做好，且這不會帶來7年交通黑暗期，基本上，這前面5年會是地下在做，最後兩年才會冒出頭來。

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