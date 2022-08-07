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大陸 大陸焦點 特派現場

8萬人滯留海南三亞　又是疫情！無預警「封控」7天才能走

記者任以芳／綜合報導 

大陸海南島三亞昨6日凌晨6時起，實行臨時性全域靜態管理。目前約有8萬人滯留在酒店，針對酒店在住遊客，6日起酒店提供半價續住服務，遊客在完成7天風險排查後，經評估後可離島。不少投訴「根本沒接獲酒店半價通知」，也不知道限流時間是否延長。

8月1日0時至8月5日24時，海南三亞累計發現確診病例375例、無症狀感染者62例。三亞市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部8月6日表示，自凌晨6時起，三亞市實行臨時性全域靜態管理，全市範圍限制人員流動，暫停城市公共交通。海南省三亞市政府副市長何世剛表示，大概有8萬多名的遊客留在三亞。

綜合陸媒報導稱，不少滯留在三亞的旅客稱，當天「無預警」宣布限流，鐵路部門也對三亞地區全部做了禁售處理，市民不能通過鐵路離開三亞。機場就更別想了，到處都是退票的人潮，現場吵成一團。

陸媒《澎湃新聞》指出，有旅客指出，自己所住的民宿未收到半價通知，擔心7天後不能回去，嚴重影響工作。也有人運氣很好已經被通知半價，滯留酒店需自費，「費用是攜程標價的一半」。

▲▼ 疫情又起，八萬遊客滯留海南三亞 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲ 疫情又起，8萬遊客6日起滯留海南三亞 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

旅客張媛受訪時，解釋大逃離經過，本以為可以在6日中午搭上飛回上海的航班，沒想到成為3.2萬滯留遊客的一員。她和媽媽於8月2日在三亞落地，由於6日返回上海的機票一直沒被取消，加上改簽費較貴，她們決定按照原計劃的時間離島。

從亞龍灣到海棠灣，張媛避開風險地區保護好通行「綠碼」，也算好核酸檢測時間和報告結果，一路過關斬將順利到機場。中午12點，收到14:50的航班被取消的短信，她說，「大家都懵了，有人開始聯繫返回的酒店，多數人只能等待。還好最後七天隔離免費。」

據大陸《飛常準》App顯示，截至昨6日13時，三亞鳳凰機場大面積取消，近8成進出港航班被取消（含提前取消）。其中三亞返回上海的航班取消率頗高，不少返程航班於6日當天臨時被取消。

根據管控要求，從4日0時起，三亞全市（除海棠灣區域、亞龍灣區域、育才生態區外）進入區域管控狀態，企事業單位、公共場所、社區（村、居）等憑24小時內核酸陰性證明或當日核酸採樣記錄（須有前一天陰性記錄）出入。需離開三亞的遊客則需憑48小時內兩次核酸檢測陰性證明方可辦理乘機、乘車手續。

其他遊客必須完成7天風險排查（即7天內第1、2、3、5、7天核酸檢測陰性）後，經評估後可離島。

▼ 海南三亞到處「封控」管理 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲▼ 疫情又起，八萬遊客滯留海南三亞 。（圖／翻攝 澎湃新聞）


 

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