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韓網美「透視穿搭」毀了情侶恩愛！　他：不懂女友為何反應這麼大

▲▼韓國網紅「lovely_._v」身材又兇又辣，吸粉10萬。（圖／翻攝Instagram「lovely_._v」）

▲韓國網紅「lovely_._v」身材又兇又辣，吸粉近12萬。（圖／翻攝Instagram「lovely_._v」）

記者張靖榕／綜合報導

一名男網友抱怨日前過七夕情人節，女友來家裡過夜，隔天竟然因為他手機裡一張女性「穿搭照」大發雷霆，到現在都不跟他講話。原PO將該張讓兩人吵架的「穿搭照」PO上網問，「這張照片到底暗示什麼，我真心不明白」，結果又被廣大網友洗臉一次，「只看到明顯內衣痕而已，哪有什麼穿搭」、「看穿搭？再裝就不像囉。」

原PO於七夕當天PO文，表示前一晚女友到他租屋處過夜，兩人共度七夕，卻在隔天7點一大早被女友叫起床，睜開眼就看到女友拿著他的手機瘋狂質問裡頭的一張照片是怎麼回事。

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照片裡一名長髮女子身穿短領無袖緊身透膚上衣，透出明顯的內衣痕。不過根據原PO的解釋，由於很喜歡看不同的穿搭，所以在女友知情也同意的情況下，手機常常存一些男女生的照片，「但不知道為什麼唯獨這張照片，女友反應這麼大。」

▼「lovely_._v」經常展現各種逆天身材美照。（圖／翻攝Instagram「lovely_._v」）

▲▼韓國網紅「lovely_._v」身材又兇又辣，吸粉10萬。（圖／翻攝Instagram「lovely_._v」）

▲▼韓國網紅「lovely_._v」身材又兇又辣，吸粉10萬。（圖／翻攝Instagram「lovely_._v」）

▲▼韓國網紅「lovely_._v」身材又兇又辣，吸粉10萬。（圖／翻攝Instagram「lovely_._v」）

原PO表示，當時回答女友這張照片和其他張沒什麼不同，純粹因為覺得穿搭不錯，「結果她卻對我說，你看不出來這女生想表示什麼嗎？你是想拿來尻吧？」他說女友嗆完後一直不理他，「請問我該怎麼辦？還有這張照片到底暗示什麼，我真心不明白。」

網友紛紛留言，「你捫心自問存這張真的是要看穿搭不是因為若隱若現的大奶奶嗎？這張哪有什麼穿搭可言？當女朋友三歲小孩在騙」、「這張哪裡有穿搭可言，你是說那個薄到會透內衣的削肩上衣嗎」、「看就看，幹嘛存下來…我的話可以讓男友看別的美女，但是看就看，還存下來，的確讓人不爽」、「看穿搭？再裝就不像囉。」

不過也有網友認為女友說「存圖下來是為了尻」有些過頭，「無法理解 ，第一眼看到就是好正好大好好看而已，而且就算看奶看到內衣痕又怎樣，都不能看是不是啦？女生不也會看腹肌、看帥哥。」

點燃原PO情侶間冷戰戰火的超兇正妹，其實是來自南韓的女網紅「lovely_._v」，由於臉蛋姣好、身材火辣，加上敢露敢現，在IG上已圈粉近12萬人。

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