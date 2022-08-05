健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆：想換被拒絕

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前首次上健身教練課，本來對方給她的印象滿不錯，講解的方式也很好懂；沒想到，上到一半男教練竟起了生理反應，且大半時間都是「搭帳篷」的狀態，讓她傻眼又尷尬；但有男性苦主現身說法，直指有很多因素會造成「凸凸」的情況。

女網友在Dcard提到，「昨天第一次上教練課，本來對這個男教練印象還不錯，講話也容易懂，可是他上課的時候一直起生理反應，大概有一半的時間都在搭帳篷，我覺得很尷尬。」

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後來，她提出換教練的要求，但被館方拒絕了，不禁苦惱「該怎麼辦比較好？有什麼管道可以協助嗎？」對此，網友們紛紛回應，「我跟妳相反，我是上教練課的時候一直搭帳篷，對了我教練是男的」、「有沒有可能是天生比較大」、「哪裡有會搭帳篷的教練，介紹給我...我剛好需要」、「肌肉充血很正常，但充血充錯地方」、「生理反應臭了嗎」；不過，也有人質疑真實性，吐槽「這是幻想文吧！」

另外，有男網友直言，「很多女生會誤會一件事，只要看到男生凸凸的，就覺得是起生理反應，但其實根本不是這樣，因為有很多場外因素，造成這種情況。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

他進一步舉出3原因，其一是「褲子偏緊」，弟弟自然而然會被壓出形狀；其二是「骨盆前傾」，這會讓男生的生殖器比較靠前，所以也會比較明顯；最後是「陰莖下彎」，若是陰莖下彎類型的男性，在未勃起時，海綿體圓弧的位置會在前面，很容易就頂到褲子前端。

最後，該男感慨，自己就是第二種加第三種，「自從我被女生說起秋之後，我就再也不穿棉褲或運動褲這種塌褲了，很尷尬，完全不敢穿出去見人。」

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