走進60歲爸媽房間　床頭有「用過的保險套」！她震驚：還有手銬

▲原PO走進爸媽房間後驚呆了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

兩性之間不管是情侶或夫妻，除了溝通與相處很重要之外，另一個重點就是愛愛了，不過到了60歲依然如此嗎？一名人妻表示，上週回娘家走進爸媽房間時，發現床頭竟然有壯陽藥物，保險套以及手銬，內心超震驚，無法想像已過了耳順之年的爸媽竟然玩這麼大，貼文一出掀起熱議。

原PO在Dcard上發文，結婚之後就搬出家中，兄弟姊妹也都結婚搬走了，娘家只剩下爸爸媽媽兩人，上周她回家時，走進爸媽房間，「意外發現床頭有瑪卡、保險套還有手銬」，看到的當下超震驚，「畢竟我爸跟我媽兩個都過60歲了」，而且爸媽平時感情也沒有很好，常常講兩句話就要吵起來。

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▲保險套就大喇喇地放在床頭櫃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

她仍感到不敢置信，「竟然兩個年過60還有性行為，而且還是玩有手銬的那種」，壯陽藥跟保險套都是開封過的，看起來也不像是放很久，「女兒我本人都沒有玩的那麼激烈了，而且完全無法想像媽媽被上銬的畫面，好奇大家父母現在還有性生活嗎？」

貼文一出，不少網友表示自己的父母也很恩愛，「印象中我阿公到70時還如一條活龍，半夜時總是乒乒乓乓，結束後還跟我阿嬤一起洗鴛鴦浴」、「我爸媽都50歲了，家裡的厚棉被都放在他們的衣櫃，冬天去拿被子的時候，就在衣櫃看到一些情趣內衣褲和保險套，大大方方的攤在那裡」、「我爸媽也是性生活豐富，結果不小心蹦出妹妹，跟我差20歲」。