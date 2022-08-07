台灣電子商務協會成立　清淨海生技董事長羅允俊當選創會長

▲台灣電子商務協會成立，羅允俊(左二)當選創會長。（圖／台灣電子商務協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園近百名在地中小企業人士，面對全球電商發展已成為未來的趨勢，為提升企業競爭力、共創經濟力，於中壢區成立「台灣電子商務協會」，由知名企業清淨海董事長羅允俊當選創會理事長、亞洲電台總經理郭懿新、企業主許倉傑、潘炳煌3人當選副理事長。

台灣電子商務協會新任創會長羅允俊是清淨海生技董事長，也是年輕有為的企業二代，6日表示，協會於昨日在中壢區水悅莊園召開成立大會，擬於9月到立院參訪，並舉辦慶祝大會成立的活動，歡迎全台各地擬推動無店面電商產業發展的企業人士加入。

副理事長、亞洲電台總經理郭懿新表示，桃園是工商發展重鎮，協會從桃園出發，將在全台各縣市推動電子商務發展到全球，大家一起共創經濟力。甫選出的理監事名單有：

理事長：羅允俊。副理事長：郭懿新、許倉傑、潘炳煌。理事：鄧儒宗、翁雅萍、鐘政達、許文南、黃維德。常務監事：簡妤庭。監事：秦慧、楊禮琳。

榮譽理事：新東陽總經理麥升陽、王傑、張哲偉、彭國貞。秘書長：黃宥綸

。副秘書長：呂佳芳，呂學宜。財務長：康榮顯。包括：市議員黃敬平、謝美英、楊家俍也出席成立大會。