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女學生過斑馬線被禮讓「90度鞠躬」！他讚：交通有希望　秒遭嗆爆

記者柯振中／綜合報導

桃園一名駕駛開車行經大同路、準備左轉中正路時，碰上一名女學生，禮讓對方先過馬路，沒想到女學生竟然90度鞠躬，讓駕駛大讚「台灣交通仍有希望」。不過，行車紀錄器影片曝光後，瞬間引起論戰，不少人抱持不同看法，因此爭論不休。

這名駕駛將行車紀錄器影片提供給「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」，依據影片畫面，當時駕駛準備從大同路左轉中正路，正巧碰上女學生準備過斑馬線。

駕駛立刻停止轉彎，女學生伸手比出禮讓的手勢，見駕駛沒有打算繼續轉，還90度鞠躬，接著朝斑馬線走去。而女學生鞠躬的舉動，也讓駕駛稱讚，想跟網友分享一段「台灣交通仍有希望的故事，這孩子好有禮貌」。

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▲▼女學生過斑馬線被禮讓，90度鞠躬。（圖／翻攝「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

▲女學生過斑馬線被禮讓，90度鞠躬。（圖／翻攝「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

貼文曝光後，引起廣泛討論，許多人留言回應，「真是有禮貌的小孩，我最討厭開車遇到那種愛走不走，看手機又走很慢，不然就是你讓他還要被他斜眼看一下」、「超有禮貌的小孩，多一點這種路人，我一定讓得很開心」、「對我們每天要禮讓滑手機慢慢走的酸民，這孩子真的有前途，台灣還有救」、「雖然禮讓行人是應該的，但多數都是滑手機，遇到我也會讓的很開心，人於人就是互相尊重。」

不過，也有人認為，汽機車駕駛禮讓行人本來就是應該的，行人不必鞠躬致謝，「汽車本來就該讓行人！沒必要道謝吧」、「嚴格上來說這是社會悲歌，明明停讓行人是法規規定，很多人卻都認為會對駕駛鞠躬的小孩是父母教育成功。道路是共享的，沒有人需要為另外一個道路使用者鞠躬」、「這根本擺錯重點！行人做這個動作是多此一舉！駕駛停讓是義務，就算行人讓你不爽，該停讓還是要停讓」、「行人都踏上斑馬線了，還直接把車頭駛入對向車道延伸範圍的，這是什麼低端駕駛？」

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