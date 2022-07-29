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新北女學生吃飯「測試防狼噴霧」！拉麵店顧客嗆到咳嗽、嘔吐

▲▼噴霧,噴灑,防蚊,殺蟲,化妝水。（圖／翻攝自pixabay）

▲女學生在餐廳測試防狼噴霧，害所有客人咳嗽、嘔吐。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

新北市一名女學生28日中午到某間拉麵店用餐，期間突然拿出防狼噴霧把玩，沒想到竟突然按下噴霧按鈕，導致整間店的顧客不斷咳嗽、嘔吐，讓餐廳老闆傻眼。對此，女學生的家長也帶孩子回店裡道歉，告知「女兒是在測試防狼噴霧」，不曉得效果會這麼好。

這名女學生與同學28日中午到拉麵店用餐，吃飽後拿出防狼噴霧把玩，接著對空按了一下，噴出罐子裡的辣椒水，頓時把自己、同學辣得受不了，還跑到隔壁桌坐。

噴霧味道散開後，影響到店裡所有的顧客，有人因此咳嗽、嘔吐，甚至有小孩大哭，女學生則直接離開。店家發現異狀，只能暫停營業，花了4個多小時的時間通風，才將味道散去。

▼女學生在餐廳噴灑防狼噴霧，害整間店客人咳嗽、嘔吐。（示意圖／免費圖庫pexels）

▲台北知名拉麵店使用過期原物料。（示意圖，非文內提及店家／免費圖庫pexels）

業者原先以為，是外面工地的異味傳進店裡，後來調閱監視器，才發現是女學生做的好事，於是聯絡了女學生就讀的學校，終於找到了闖禍的女學生。

當天晚上，女學生的父親就帶著孩子到場致歉，原來這瓶防狼噴霧是同學送的「升高中禮物」，當時因為好奇，於是拿出來測試，沒想到威力這麼強。

店家相當無奈，疫情期間生意已經不好，為了散去味道，整個下午沒做生意，聲譽還因此受到影響，但也決定不對女學生提告。事實上，女學生這樣的行為，可能觸犯《刑法》傷害罪，只是為了一時好玩，挨告恐怕得付出代價。

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