要看女學生屁股的刺青　高中男師「表情淫邪」挨告判賠3萬

▲嘉義一名男老師遭控性騷擾，女學生說男師上課到一半時，「表情淫邪」笑著說要看她屁股上的刺青，讓她覺得很不舒服。（圖／翻攝pakutaso網站）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義一高中理化男老師遭女學生指控性騷擾！女學生表示，男師在上課時當眾問她身上哪裡有刺青，她回答在屁股上後，男師又「表情淫邪」笑著說要看，讓她覺得很不舒服、頻頻做惡夢。經學校性平會調查，認為男師性騷擾成立，男師雖表示不可能和女學生說這種話，不過經嘉義地院審理，一、二審都判他應賠償3萬元，全案確定。

判決書指出，女學生向學校控訴，該名男師於2019年9月某日上課到一半，突然在全班面前問她有沒有刺青，她回稱「問這個幹嘛，就算有也不會給你看」，男老師繼續追問刺在哪，女學生答「刺屁股、你想看喔！」，男老師當時「表情淫邪」，笑著說：「好啊，給我看」，讓她覺得噁心且非常不舒服，事後經常做惡夢，覺得老師公然在同學面前說要看她屁股，讓她身心遭受極大折磨。

此案經學校性平會調查，認定男老師構成性騷擾，女學生後續為了畢業，還得繼續面對男老師，只能刻意迴避互動，身心痛苦飽受折磨，依性騷擾防治法向男老師求償20萬元。

男老師則懷疑自己被學生挾怨報復，顛倒事情經過聯合指證他，他稱當時班上有位男同學在點名時仍躺在地上，其他學生起鬨該名男同學有刺青，女學生當時也加入起鬨，說自己屁股有刺青，問他要不要看，遭他訓斥還以蠟筆小新的口吻說「哦，想看喔！」，他不再理會後，此事才告一段落，男師認為，明明是女同學對他有不當言詞，他還向學校提出要求，希望能調查他被女同學性騷擾一事，但不被搭理。

法官審閱性平會調查結果，其他學生對女學生遭男老師詢問屁股刺青一事，陳述內容都與女學生相符，且當下女學生有對老師表示噁心，足見女學生的確感覺不舒服，考量女學生當下感受和師生權益不對等，該行為確構成性平法的性騷擾要件，一、二審皆判男師應賠償3萬元，全案確定。