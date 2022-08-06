屏東輕航機墜毀「父子雙亡」最新現場曝光　飛航經驗20年突遇死劫

記者陳崑福、柯沛辰／屏東報導

屏東一對朱姓父子6日傍晚一同駕駛輕航機，結果因不明原因墜毀里港河堤。據悉，60歲朱父駕駛輕航機已有20多年，駕駛經驗豐富，加上傍晚氣流穩定，為何會失事，尚待飛安會7日到場調查。目前警方已聯絡家人製作筆錄，盼進一步釐清案情。

屏東縣消防局6日傍晚5點48分接獲民眾報案，里港河堤往三地門方向疑似輕航機事故，立即出動12車22人前往救援。不過，警消抵達現場時，發現2人皆已燒成焦屍、明顯死亡，因此未送醫。

▲屏東6日傍晚發生輕航機墜落意外，現場2人死亡。（圖／莊全成提供）

▲▼輕航機墜落後支離破碎，僅剩殘骸。（圖／記者陳崑福翻攝）

據悉，朱姓父親是屏東人，年輕空軍航空技術學校，後來開設工廠，從事汽車、搖控飛機等零件生產，從年輕起就喜歡駕駛輕航機，駕駛經驗超過20年，兒子也已27歲。



朱父駕駛輕航機經驗相豐富，加上傍晚氣流相對穩定，一般輕航機駕駛都喜歡在傍晚飛行，如今發生墜機意外，讓其他同好都備感不解。目前里港警方已聯絡家人製作筆錄，飛安會明天（7日）也會到場了失事原因。

▼輕航機部分零件已難以辨識。（圖／莊全成提供）

▼消防趕抵現場，撲滅火勢。（圖／莊全成提供）

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