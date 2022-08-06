今高溫上看38度「防午後雷雨彈」　下周颱風生成對台灣威脅曝

▲今午後對流旺盛，部分縣市可能出現雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

太平洋高壓勢力增強，天氣風險公司表示，各地上午大多為晴或多雲天氣，午後雷雨狀況減少，但西半部山區或近山區仍雷陣雨機會；下周南海預期有心熱帶低壓或颱風發展，但對台灣沒直接威脅，不過外圍環流水氣將讓花蓮、台東和恆春半島有短暫陣雨，西半部防午後雷雨。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今明兩天周末假期(8/6~8/7)太平洋高壓勢力較為增強，雖然台灣仍位於高壓邊緣的東南風環境內，但是午後雷雨的狀況可望較為減少，預期各地上午大致都是晴或多雲的天氣，中午過後在西半部山區以及近山區的平地有熱對流發展帶來雷雨的機會，整體降雨減少，降雨區域也比較往山區縮小，但仍要注意局部單點可能出現短時較大雨勢的機會。

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高壓增強也帶來高溫炎熱的氣溫，各地高溫普遍可達到34到35度，部分區域有機會出現36度或以上的高溫，氣象局針對大台北、東半部以及南部地區發布了高溫黃、橙色預警燈號，留意36度到38度高溫出現的可能性。

▲氣象局針對8縣市發布高溫燈號。（圖／氣象局提供）

吳聖宇表示，下周一到周三(8/8~8/10)預期在南海一帶有新的熱帶低壓或颱風發展，雖然這個系統將往廣東沿海到海南島一帶移動，對台灣沒有直接影響，但是其外圍環流水氣有機會接近巴士海峽到台灣東南部海面，花東地區、恆春半島有短暫陣雨出現的可能性，西半部地區也將持續有午後熱對流雷雨。

吳聖宇說，短時間內，熱帶擾動發展的位置都偏向台灣南邊，走向則比較偏西，趨向菲律賓、廣東沿岸、海南島或是越南北部等地的機會較高，對台灣直接威脅機會不大，但是仍要持續觀察注意擾動的實際變化情況。