快訊／共軍圍台軍演第3天　空軍出動「愛國者三型飛彈」雷達追監

▲空軍6日出動愛國者三型飛彈，嚴密追監空情動態。（圖／國防部提供）

記者蔡佩珈／台北報導

中國解放軍4日起在台灣周邊海域進行軍事演習，6日演訓邁入第3天。針對中共軍演於我台海周邊頻密活動情形，空軍防空飛彈部隊6日持續以愛國者三型飛彈防空雷達追監，嚴密監控敵情狀況，隨時因應突發狀況，捍衛領空。

連長周少校表示，此次戰備任務依上級指導完成戰備整備程序，以應對各種突發狀況，針對敵機與導彈等空中情資均能適時追監與掌握，戰備執勤人員時刻堅守崗位，以堅決的行動，捍衛國家安全。