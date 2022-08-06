快訊／金防部操作信號彈照片曝光　全天監控空域安全

▲無人機進入金門、烈嶼等地區禁限制水域上空，金防部以信號彈警示，保持監控及高度警戒。（圖／國防部提供）

記者蔡佩珈／台北報導

中國解放軍4日起在台灣周邊海域進行軍事演習，金門、烈嶼及北碇等地區近日發現無人機進入禁限制水域上空。對此，陸軍金門防衛指揮部6日發布操作信號彈照片並指出，持續依標準作業程序，以信號彈警示，並保持監控及高度警戒。

美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台，引起中國大陸不滿，宣布自4日起展開圍台軍演，日前不僅發射東風飛彈恫嚇台灣，近日還頻頻派出無人機侵擾金門。

金防部表示，4日晚間發現無人機3批4架次，進入烈嶼及北碇地區禁限制水域上空。駐守部隊即依標準作業程序，射擊信號彈示警，後續將持續保持監控及高度警戒。

而在8月5日，也就是軍演第2天，有民眾目睹無人機飛過金門上空，並直直往北碇地區飛去。金防部政戰主任張榮順6日回應，5日晚間7至8時許偵獲無人機4批7架次，經比對應為無人機。我方隨即依照標準作業程序，射擊信號彈示警，無人機隨機飛離我禁限制水域上空。

針對金門、烈嶼及北碇等地區近日發現無人機進入禁限制水域上空一事，金防部6日指出，持續依標準作業程序，以信號彈警示，並保持監控及高度警戒。防區運用聯合情監偵手段，可全般掌握周邊動態；且營區、設施及陣地偽裝皆依規定實施，遇突發狀況均有能力即時應處。