嫩嬰感冒遭母強灌「伏特加」！　全身發紅狂掙扎

▲女子強壓嬰兒脖子，並灌入伏特加。（圖／推特）



記者王佩翊／編譯

英國一對夫妻日前疑似因為喝醉酒，竟故意強灌未滿1歲的孩子喝伏特加，並將整個過程拍成影片上傳至網路。據悉，被強餵伏特加的嬰兒疑似是感冒，而影片中的女子則是將烈酒當作「感冒糖漿」，餵給孩子喝，當時嬰兒更是全身發紅。由於相關行為涉及虐童，警方隨即將嬰兒的父母逮捕，沒想到兩人不久後就被保釋，也讓網友擔憂不已。

根據《紐約郵報》報導，近日一則虐童影片在臉書上瘋傳，引發熱議。只見影片中一名疑似為孩童母親的女子手持酒瓶坐在地上，她先是拿起伏特加的瓶蓋並斟滿後，下一秒竟然強行扣住影片中嬰兒的脖子，硬是將伏特加灌入嘴中，甚至還將孩子的頭往後壓，強迫他吞下去。

另一名被認為是孩童父親的男性則是站在一旁不為所動，不知是沒有注意到孩子被灌酒，還是早就習以為常。相關影片被上傳至網路後，隨即引發網友撻伐。警方接獲通報後也找上門盤查，並確定兩人的違法行為。孩童父母隨後被依虐童罪嫌逮捕歸案。

怎知沒過多久，兩人就保釋，而孩子又再度回到兩人手中。有網友聽聞消息後聯絡當地社福機構，沒想到卻被告知，「孩子跟父母在一起，非常安全。」

據悉，該起虐童事件發生在6月，相關影片在臉書上瘋傳，不過疑似是因為涉及兒少相關法律，因此幾乎都被刪除。

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