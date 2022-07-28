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社會 社會焦點 保障人權

狠虐5歲童逼舔尿「打到失明吐白沫」　惡保母夫妻二審重判10年半

▲▼宜蘭無照保母夫婦曾冠羚、許鈞恩夫婦。（圖／記者吳銘峯攝）

▲宜蘭無照保母曾冠羚（中）收費照顧5歲女童，僅1個月就將女童凌虐成重傷。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者黃哲民／台北報導

宜蘭無照保母曾冠羚與丈夫許鈞恩，去年受許姓女子之託，以每月2萬元酬勞全天照顧許女的5歲女兒，但2夫婦卻涉想盡辦法虐待女童，包括不給飯吃、毒打、逼喝尿等，女童短短1個月就被虐到腦傷失語、雙眼幾乎全盲，終身無法復原。曾女跟丈夫一審各被判刑9年與8年，檢方上訴二審求重判，許男竟當庭說：「我有帶2萬元要賠償對方。」高院審理認定夫妻倆造成難以彌補的損害與痛苦，今加重改判2人均10年6月徒刑，可上訴。

高院判決理由指出，兩人摧殘受害女童的人性尊嚴，對女童的身心健全與發育造成嚴重危害，且持續逾1個月，不僅罔顧許女託付的信任，夫妻倆還用通訊軟體討論凌虐的新花樣，儘管2人無前科，但案發至今仍未達成和解取得原諒，加上一審量刑沒充分評價2人惡行，因此加重改判。

▲▼宜蘭5歲女童慘遭保母曾冠羚、許鈞恩夫婦凌虐，右眼失明，全身是傷。（圖/女童母親提供）

▲宜蘭5歲女童慘遭無照保母曾冠羚、許鈞恩夫婦凌虐，雙眼幾乎全盲，全身是傷。（圖／女童母親提供）

本案源於許姓女子去年（2021年）因為要到外地工作，無法將5歲女兒帶在身邊，於是透過臉書找上可全日照顧小孩的保母曾冠羚，從同年2月1日起，以每月2萬元酬勞將女兒託給曾女照料，不料曾女根本沒有合格保母證照，女童更有如掉入地獄，慘遭曾女和丈夫許鈞恩當成凌虐的玩物，第1天就被曾女扯頭髮、打耳光。

之後許男加入一起施暴，找理由隨便踹踢女童，和曾女不時抓起女童雙腳倒立、猛力旋轉搖晃，或拗折、反扣女童小手，不給女童吃飯，體罰女童反覆快速跳躍，逼她趴在地上舔尿，拿抓癢棒「不求人」毒打女童，或拿整捲垃圾袋、裝滿水的保特瓶砸女童身體，女童想逃跑但被夫妻倆捉回來，又是一頓痛打。

女童不堪受虐，同年3月5日深夜11點多在家口吐白沫倒地，送到醫院急救時，醫護人員被小小身軀上的無數傷痕驚呆，火速通報檢警逮捕曾女和許男。經檢查治療，女童全身有數10處挫傷及瘀傷，並有顱內出血導致水腦症及意識改變，造成失語和雙眼幾乎全盲等傷害，且終身難以復原。

曾女和許男到案承認對女童施暴，曾女推稱是丈夫故意讓女童挨餓、故意打女童的頭部，女童的重傷害結果與她無關，但夫妻倆說不出為何要如此虐待女童。

▲▼宜蘭無照保母夫婦曾冠羚、許鈞恩夫婦。（圖／記者吳銘峯攝）

▲許鈞恩與擔任保母的妻子曾冠羚共同凌虐5歲女童成傷，到高院出庭聲稱「帶2萬元要賠償」。（圖資料照／記者吳銘峯攝）

法官查出受害女童遭虐期間，曾女常傳訊息給出門工作的許男抱怨女童，聲稱女童「氣死我」、「今天都不給她吃飯」，且曾女雖心虛女童「肋骨都這樣屬的（應為「數得」）出來」、「很怕她餓死」、「還要讓她餓嗎」，卻又歹念叢生「好想搞新的東西玩她喔」、「人餓到一個程度求生本能會求饒」。

法官指曾女偷懶僅給女童吃麵龜充飢，又故意讓女童挨餓，以致女童受虐1個月就掉了2公斤，只剩16公斤，此外，曾女傳訊給許男稱「我叫她（女童）把尿舔乾淨」，還提醒許男不能再打女童耳光，並表示若真的有傷，就用安排女童到外縣市的藉口不讓許女探望，許男則提議「袋子」「裝頭灌水」，可見夫妻倆共謀凌虐。

法官指曾女和許男的犯行，造成女童承受巨大的身體痛苦與精神壓力，夫妻倆自己也有5歲的子女，卻僅因發洩與報復，就以殘忍手段對待女童，何況曾女是收費保母，對受害女童本有照顧義務，許男至少已表達悔意，曾女卻辯詞反覆、否認犯行，還企圖要許男串供，可見毫無悔意。

一審據此依共同妨害幼童發育致重傷害罪，判曾女9年徒刑、許男8年徒刑，許女提起附帶民事求償，一審判曾女和許男應賠償共2396萬餘元。刑案上訴二審由高院審理時，許男曾說：「我沒有錢談和解，但我今天有帶2萬元要賠償對方。」法官要他「自己要去認真思考該怎麼處理後續的事情」。

許女出庭表示，女兒狀況很差，右眼已完全失明，左眼視力不斷退化中，甚至還有失語症，僅能聽懂簡單的指令，能夠表達的字彙也只30個字，許女完全不能接受曾女2人所提賠償方案，希望法院給2人該有的懲罰。

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