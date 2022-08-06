鐵窗牌月餅也挺不住！受原物料價影響　五星級蛋黃酥1顆漲10元　　

▲彰化監獄儒林工坊製作的月餅8月8日開始訂購。（圖／翻攝自彰化監獄）

記者唐詠絮／彰化報導

開賣！搶手的「彰化監獄鐵窗牌月餅」來了，今年新增椒鹽核桃塔口味，但受到原物料價格上漲影響，1顆蛋黃酥從去年的28元漲到38元，漲幅近3成，至於綠豆椪價格微調，一盒漲10元漲幅不大，自下週一(8日)起接受預購，至額滿為止。

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▲彰化監獄儒林工坊月餅。（資料圖／彰化監獄提供，以下同）

彰化監獄儒林工坊內製作的「鐵窗牌月餅」，有五星級飯定廚師配方及一群技藝高超的烘焙師學員加持，酥皮層次的口感搭配內餡及蛋黃的香氣，吃在嘴裡爆發出的滋味令人難以忘懷，開賣多年來，總是叫好又叫座。

為了要滿足民眾的味蕾，儒林工坊前年研發推出「紅豆椪」跟「小月餅」，3天狂賣6萬個；去年推出「綜合口味」、「經典蛋黃酥」、「古早味綠豆椪」、「素食綠豆椪」、「素食小月餅」，口味足以媲美5星級，一顆平均25元起跳，比市售的月餅便宜，5天狂掃7萬5千顆。

今年受到原物料上漲的影響，蛋黃、麵粉及奶油全都上漲，獄方也扛不住了，將蛋黃酥價格一顆從去年28元漲到38元，一口氣漲10元，但還是比市售賣的便宜，因此自5月起便不斷接到民眾訂購電話，今年也將從往年1天4800顆，增加到5400顆產量，持續約做15天，越接近中秋越快滿單。

獄方作業科導師劉克和指出，他們感謝各界的愛護，但烘焙坊的作業能量有限，每年優先接受彰化監獄、台中監獄等矯正機關的預訂，所餘數量才得以對外販售，相關預購資訊已經po上彰化監獄臉書，自8月8日起開放訂購。詳情可上彰化監獄官網查詢https://www.chp.moj.gov.tw/311528/311834/1193820/post。