「政治人物竟操弄為何不發射愛國者」　他：明知中共恫嚇還怪軍方

▲愛國者飛彈演練。（圖／軍聞社提供）



記者陶本和／台北報導

在美國眾議院議長裴洛西訪台引起中國反彈後，共軍宣布4日起在台灣周邊6處海域進行軍演，更比照北韓模式，發射11枚導彈至台海周邊國際海域。對此，民進黨議員參選人卓冠廷5日指出，國內居然還有政治人物操弄「為何不發射愛國者飛彈，明知中共恫嚇台灣，卻要怪國防部。

中共4日中午後執行實彈軍演，自1356時起至1600時止，向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射東風系列彈道飛彈計11枚。卓冠廷表示，國軍兄弟姐妹辛苦的掌握戒備，日本和美國也在旁監測，大家都在認真做事，沒想到國民黨民代馬上跳出來質疑國防部，怎麼沒發佈防空警報？怎麼不公布彈道軌跡？

卓冠廷說，首先「飛彈打高空」，落點對台灣重要設施無威脅，中共發射飛彈後，國軍的樂山雷達站一偵測到異常訊號就會即時鎖定、啟動合適的武器來應對，國防部也已明確說明，在那時就掌握彈道跟落點，中共昨日射擊飛彈對台灣本島沒有危害。

其次，卓冠廷表示，台灣從未發射愛國者，更不需要讓中共搜集數據，美軍出動RC-135S電子偵察機，目標就是要搜集中共發射東風飛彈後的彈道數據，再加上東部海域上有中共兩艘驅逐艦、美軍神盾艦在巡航，也可以實施攔截操演，國軍不需要硬著頭皮使用最大作戰半徑70~100公里，最大作戰高度25公里的愛國者來進行攔截，避免被共軍讀取台灣愛國者的作戰參數。

卓冠廷說，國內居然還有政治人物操弄「為何不發射愛國者飛彈？」明知中共就是要恫嚇台灣，還要怪國防部，不公布飛行路徑，逼著國軍把島內資訊都攤開給敵人知道，真的是很要不得的行為。