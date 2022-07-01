恩恩爸1元國賠！卓冠廷酸侯友宜「站人民對立面」：你要怎麼拒絕

▲民進黨議員參選人卓冠廷。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

新北市中和2歲男童恩恩案持續延燒，恩恩爸決定向新北市政府提出國賠請求，訴求金額「新台幣1元整」，希望透過司法手段尋求真相。對此，民進黨議員參選人卓冠廷表示，原本新北市長侯友宜，可以成為幫助恩恩爸了解消失81分鐘真相的父母官，但很可惜並未選擇這麼做，反倒是站在人民的對立面，官官相護，直問，「恩恩爸的1元國家賠償，侯友宜你要怎麼拒絕？」

卓冠廷1日在臉書發文指出，這一個月來，有很多攻擊恩恩爸的聲音，不斷的要求他趕快去提告，「但很多人不清楚的是，當人民提出國家賠償請求後，不是直接進入訴訟，而是要先和賠償義務機關來協議，而且賠償義務機關還可以拒絕協議，當協議不成之後，人民才能提起國賠訴訟。」

▲恩恩爸發文宣布將提出國賠。（圖／翻攝自視訊畫面）

卓冠廷表示，他相信求償1元，是恩恩爸長考之後的決定，他還記得恩恩爸之前被問到是否考慮國賠的問題時，哽咽說不出話來，因為賠償金額對恩恩爸來說，沒有意義，「再多的錢也換不回恩恩再叫他一聲爸鼻」，而恩恩爸這一路走來，除了要對抗新北市政府，還要面對網軍惡意的攻擊，「但恩恩爸依然堅定的追求他想知道的真相，因為自己小孩的生命和真相都是無價的。」

卓冠廷認為，新北市長侯友宜原本可以成為幫助恩恩爸了解消失81分鐘真相的父母官，但很可惜並未選擇這麼做，反倒是站在人民的對立面，官官相護。他質問侯友宜，新北市府國家賠償事件處理委員會，會成為新北市府的遮羞布？還是負責任的調查機關？「你一直迴避的行政調查，在恩恩爸提國賠求償1元之後，新北市政府也無法迴避了。」

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

恩恩爸6月30日深夜在臉書宣布，將提出國賠求償「1元」，希望能透過法律手段得到他想要的真相。他1日接受媒體訪問時也強調，「我要得到真相，我真的只能走國賠，我走投無路，我沒辦法，這也是他們逼我、壓迫我的。」對此，新北市長侯友宜指出，家屬的心情可以理解，每一個生命的離去我都要反省，這是我的責任，更要不斷的檢討，來保護更多的人。

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