高鐵、林鐵首合作！衝阿里山「探訪秘境小站」　爽吃嘉義特色美食

▲受暑假、國旅補助等影響，阿里山森林鐵路載客量逐漸復甦，幾乎是班班客滿。（圖／記者李宜秦攝）



記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司首度與阿里山森林鐵路合作，推出高鐵、森鐵一日遊及二日遊的包套遊程，旅客搭乘高鐵抵達嘉義站後，再搭乘森林鐵路上山，搭車之餘還可欣賞山頂風光，除此之外還可享用當地特色小吃，如豆花、雞肉飯等。

高鐵公司表示，針對國旅推出多種包套行程，其中「高鐵、阿里山林鐵之旅」有一日遊及二日遊兩種選擇。一日遊可參訪竹崎車站、第三觀景台、奮起湖老街、樟腦寮車站等。

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▲奮起湖老街有許多嘉義特色美食攤販，遊客人數也相當多。（圖／記者李宜秦攝）

農委會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱表示，本次首次與高鐵合作，盼透過林鐵規劃特色遊程，借助高鐵便捷的運輸，縮短旅客交通時間，達到鐵道旅遊市場共同發展目的。

周恆凱表示，目前林鐵週一到週五從嘉義到奮起湖有一班來回列車，週末則有兩班以上，還會不定時加開不對號班次，隨著疫情趨緩，現在幾乎是班班客滿，預計9月也將復駛主題列車，年底也會陸續修復列車塗裝及內裝，帶旅客深入林鐵小站，享受深度鐵道旅遊體驗。

▲搭乘阿里山森林鐵路上山，路上可欣賞沿途美景。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵、阿里山林鐵之旅二日遊第一晚入住嘉義智選酒店，嘉義智選假日酒店資深業務經理陳瓊芬表示，全館154間房都是雙人房，並頻繁與當地小農市集結合，提供24小時的Mini BAR，供應旅客享用在地小吃。

另外受到暑假及國旅補助計畫影響，陳瓊芬表示，上月平均住房率上升到6成，成長相當明顯，估計是民眾被疫情悶太久，才會一窩蜂出遊，現在連平日基本上也到處都是人。

高鐵、阿里山林鐵之旅二日遊第二晚則參訪嘉義市史蹟資料館、嘉義樹木園、桃城豆花、阿宏師火雞肉飯、故宮南院，等於除了體驗當地文物外，也可享用美食。

▲▼嘉義智選酒店提供24小時的Mini BAR，讓旅客可在飯店內享用在地美食。（圖／記者李宜秦攝）