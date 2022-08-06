　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵、林鐵首合作！衝阿里山「探訪秘境小站」　爽吃嘉義特色美食

▲▼高鐵、林鐵踩線。（圖／記者李宜秦攝）

▲受暑假、國旅補助等影響，阿里山森林鐵路載客量逐漸復甦，幾乎是班班客滿。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司首度與阿里山森林鐵路合作，推出高鐵、森鐵一日遊及二日遊的包套遊程，旅客搭乘高鐵抵達嘉義站後，再搭乘森林鐵路上山，搭車之餘還可欣賞山頂風光，除此之外還可享用當地特色小吃，如豆花、雞肉飯等。

高鐵公司表示，針對國旅推出多種包套行程，其中「高鐵、阿里山林鐵之旅」有一日遊及二日遊兩種選擇。一日遊可參訪竹崎車站、第三觀景台、奮起湖老街、樟腦寮車站等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高鐵、林鐵踩線。（圖／記者李宜秦攝）

▲奮起湖老街有許多嘉義特色美食攤販，遊客人數也相當多。（圖／記者李宜秦攝）

農委會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱表示，本次首次與高鐵合作，盼透過林鐵規劃特色遊程，借助高鐵便捷的運輸，縮短旅客交通時間，達到鐵道旅遊市場共同發展目的。

周恆凱表示，目前林鐵週一到週五從嘉義到奮起湖有一班來回列車，週末則有兩班以上，還會不定時加開不對號班次，隨著疫情趨緩，現在幾乎是班班客滿，預計9月也將復駛主題列車，年底也會陸續修復列車塗裝及內裝，帶旅客深入林鐵小站，享受深度鐵道旅遊體驗。

▲▼高鐵、林鐵踩線。（圖／記者李宜秦攝）

▲搭乘阿里山森林鐵路上山，路上可欣賞沿途美景。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵、阿里山林鐵之旅二日遊第一晚入住嘉義智選酒店，嘉義智選假日酒店資深業務經理陳瓊芬表示，全館154間房都是雙人房，並頻繁與當地小農市集結合，提供24小時的Mini BAR，供應旅客享用在地小吃。

另外受到暑假及國旅補助計畫影響，陳瓊芬表示，上月平均住房率上升到6成，成長相當明顯，估計是民眾被疫情悶太久，才會一窩蜂出遊，現在連平日基本上也到處都是人。

高鐵、阿里山林鐵之旅二日遊第二晚則參訪嘉義市史蹟資料館、嘉義樹木園、桃城豆花、阿宏師火雞肉飯、故宮南院，等於除了體驗當地文物外，也可享用美食。

▲▼高鐵、林鐵踩線。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼嘉義智選酒店提供24小時的Mini BAR，讓旅客可在飯店內享用在地美食。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼高鐵、林鐵踩線。（圖／記者李宜秦攝）

►不用再吸氣縮小腹！男士塑身衣激殺688元超好穿

ET快訊
中共軍艦逼近花蓮海岸線！　已可看見疑似發電廠煙囪
台灣此刻需要團結！他提2點喊話：偏藍偏紅的國人快清醒
快訊／海南三亞突封城！　超過8萬人滯留
裴洛西真正成就「世界看見中國對台威脅」　CNN揭軍演3目的
無人機深夜侵擾金門！民眾拍到了　金防部回應
騎士樹蔭下「躲太陽」　被撞誰負責？警方說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今年底前重建117棟國中小新校舍　教部：打造安全舒適校園環境

「一個中國怎麼了嗎」她神曝1細節「沒毛病」　台人推爆：很合理

夏夜饗宴！英仙座流星雨下週登場　每小時達百顆、最佳觀賞時間曝

妹妹偷玩包養網　被老男人包月「狂賺10萬」！姐一聽當場崩潰

高鐵、林鐵首合作！衝阿里山「探訪秘境小站」　爽吃嘉義特色美食

「台灣此刻需要團結！」黃暐瀚提2點喊話：偏藍偏紅的國人快清醒

今高溫上看38度「防午後雷雨彈」　下周颱風生成對台灣威脅曝

鐵窗牌月餅也挺不住！受原物料價影響　五星級蛋黃酥1顆漲10元　　

「立秋」節氣4生肖財運旺　屬雞表現亮眼，名氣大增

暑假機車考照擠爆　監理站8／8起增預約名額1成↑「再開假日門市」

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

不接受北京建立新現狀！白宮譴責共軍軍演行動挑釁

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

7歲哥帶6歲妹凌晨街頭擺攤！　雨中叫賣飾品...真相藏洋蔥

陸4枚導彈飛越台上空　日防衛省：強烈譴責！

陳芳語參加婚禮不知要「包禮金」　下秒尷尬...傻眼：是要付門票嗎

今年底前重建117棟國中小新校舍　教部：打造安全舒適校園環境

「一個中國怎麼了嗎」她神曝1細節「沒毛病」　台人推爆：很合理

夏夜饗宴！英仙座流星雨下週登場　每小時達百顆、最佳觀賞時間曝

妹妹偷玩包養網　被老男人包月「狂賺10萬」！姐一聽當場崩潰

高鐵、林鐵首合作！衝阿里山「探訪秘境小站」　爽吃嘉義特色美食

「台灣此刻需要團結！」黃暐瀚提2點喊話：偏藍偏紅的國人快清醒

今高溫上看38度「防午後雷雨彈」　下周颱風生成對台灣威脅曝

鐵窗牌月餅也挺不住！受原物料價影響　五星級蛋黃酥1顆漲10元　　

「立秋」節氣4生肖財運旺　屬雞表現亮眼，名氣大增

暑假機車考照擠爆　監理站8／8起增預約名額1成↑「再開假日門市」

買自助餐「不敢拿環保餐盒」！過來人教6招神解：挑人少的時候

和詹姆斯同隊超拚不惜犧牲自己　庫茲馬：不想讓他失望

19歲正妹酋長岩划獨木舟！突身體不適、手抽筋　躺礁石等待救援

求幫載嬰兒推車遭拒　男五字經飆罵「警察怎麼考的」下場慘曝

駐義代表登最大媒體談台海危機　「世界不挺台中國會得寸進尺」

解放軍軍艦逼近花蓮海岸線！已可看見疑似和平火力發電廠煙囪

民眾搶翻！台中萬件名牌NG包特賣...最低僅1折　大魯閣推88節優惠

基隆智能海洋館5G沉浸式探索深海世界！順遊周邊3絕美海景打卡點

2022島嶼生活節來了！和平島周邊美食炭烤吉古拉、雷達咖啡等你開吃

陸方實彈軍演不停　蘇貞昌：力量用在照顧人民、維護和平才是正道

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

超多人被騙去柬埔寨！台商：只能到這求救

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆

突收網購通知「台灣全部停發」真相曝光

幼教師帶男友回家！鄰居狂罵：私德有問題

戰爭開打怎麼辦？　這1躲藏地絕不會投彈！

飛彈半路沒火「墜落台灣怎辦？」答案曝光

訂飲料要求醬油　店員逗趣回應

颱風最快下週一生成！　午後大雷雨轟炸

「3生肖」七夕過後財運飆升！

農曆七月超商驚見「白衣女子」　網笑瘋：很時事

再2天就立秋！命理師揭「7大禁忌」

立秋要來了！命理師曝4生肖「逆天迎財神」

政府花9400萬找裴洛西！四叉貓找到人

「活火山」龜山島7月頻繁地震崩坍是警訊？ 氣象局解答了

更多熱門

相關新聞

高鐵攜手飯店推優惠　加購車票65折

高鐵攜手飯店推優惠　加購車票65折

國旅補助住宿1300元搶翻，迄今已申請入住56萬間房，推估優惠可能9月上旬告罄，高鐵攜手國泰及義聯兩大飯店集團推出限時優惠，入住該兩集團飯店加購高鐵車票將可享6.5折優惠。

高鐵再加碼28班「大學生開學返校5折優惠列車」　8/4開搶

高鐵再加碼28班「大學生開學返校5折優惠列車」　8/4開搶

嘉義縣最美忘憂秘境　阿里山達娜伊谷賞遊趣

嘉義縣最美忘憂秘境　阿里山達娜伊谷賞遊趣

直擊／高鐵月台擠爆「誤40分」　民眾嘆「高鐵變慢鐵」

直擊／高鐵月台擠爆「誤40分」　民眾嘆「高鐵變慢鐵」

高鐵南港站道岔訊號異常　列車延誤「等40分鐘車還沒來」

高鐵南港站道岔訊號異常　列車延誤「等40分鐘車還沒來」

關鍵字：

高鐵林鐵阿里山

讀者迴響

熱門新聞

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

裴洛西訪台午宴　張忠謀「超直白一句話」震驚她

共軍釋出新影片　飛行員俯瞰台灣中央山脈

快訊／大咖女星驚傳火燒車「嚴重燒傷命危」！

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

三寶闖紅燈車禍　炸成火球6死8傷

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

超多人被騙去柬埔寨！台商：只能到這求救

《乘風破浪》王心凌真奪冠！成團10人名單出爐

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆

飯店浴室「牆上裝鐵環」好謎！用途曝光

女星淚崩忍痛「幫老公簽病危通知書」！

怨不照顧母親...趕妻離家　看護坐身上猛搖

英專家看「共軍圍台軍演」列攻台2劇本：難以想像的血腥畫面

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

更多

最夯影音

更多
河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表
孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面